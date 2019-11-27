Pazar yerinde PKK katliamı

Terör örgütü PKK/YPG bombalı araçlarla sivilleri hedef almaya devam ediyor. Tel Abyad’ın ardından bu kez Rasulayn terörün hedefi oldu. İlçeye bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir kamyonet pazar yerinin ortasında infilak ettirildi. İlk patlamada 20’yi aşkın sivil hayatını kaybederken çoğu ağır 30’u aşkın kişi de yaralandı. Pazar yerine akın eden köy halkı yaralıları kurtarmak isterken bu kez yanan araçların yakıt depoları ardı ardına patladı. Bu patlamalarda da yaralananlar oldu. Muhaliflere ait uçaksavar yüklü pikapta çıkan yangında infilak eden uçaksavar mermileri de bazı yaralılara müdahale edilmesini geciktirdi.

Durumu ağır olan çok sayıda yaralı Türkiye’deki hastanelere sevk edildi. Yerel kaynaklar aracın özellikle insanların kalabalık olduğu noktada patlatıldığını, ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. Milli Savunma Bakanlığı, kalleş saldırının ardından yayınladığı açıklamada “Canilikte DEAŞ’ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat’ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20’den fazla kişiyi de yaraladı” ifadelerine yer verdi. Açıklamanın ardından bölge kaynakları ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi.

7 terörist etkisiz

Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele hız kesmeksizin sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta eylem hazırlığındaki 7 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.