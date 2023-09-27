Pelosi Bob’un üstünü çizdi

Menendez’in istifasını isteyenler için “aldıkları pozisyona saygı duyuyorum” diyen Pelosi, “Suçlamalar çok ağır. İstifa etmesi muhtemelen iyi bir fikir olur” ifadelerini kullandı. Böylece New Jersey Valisi Phil Murphy, Senatör John Fetterman ve Kongre Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez başta olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin Menendez’e istifa çağrısına Pelosi de eklenmiş oldu.

Öte yandan Bob Menendez’in, önceki gün hakkındaki suçlamalara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, konumunu Mısır hükümetine yardım etmek için kullandığı iddiasıyla federal savcılar tarafından kendisine yöneltilen suçlamalara verdiği yanıtlar gülünç bulundu. Menendez, eşi Nadine Arslanian’ın telefonda Mısırlı yetkililerle yaptığı altınlarla ilgili konuşmasına hiç değinmezken, evinde bulunan yarım milyon dolara yakın para için ise, “Artık modası geçmiş görünebilir, ancak bunlar, 30 yıl boyunca yasal olarak elde ettiğim gelire dayalı olarak kişisel tasarruf hesaplarımdan çekilen paralardı” savunmasını yaptı. Rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya bulunana senatör evinde bulunan altınları ise es geçti. Hakkındaki suçlamalardan dolayı kendi partisi başta olmak üzere birçok isimden gelen Senato’dan istifa etmesi çağrılarına da yanıt veren Menendez, eleştiri sahiplerini “yargılama konusunda acele etmekle” suçladı. Açıklamasını kağıttan okuyan Menendez, basın mensuplarının sorularını beklemeden salonu terk etti.