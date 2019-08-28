Dünya Pentagon Ya F-35 ya da S-400, ikisi birden olmaz
AMERİKA

Pentagon: Ya F-35 ya da S-400, ikisi birden olmaz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esper, "Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz" dedi.

Haber Merkezi DHA
​ABD Savunma Bakanı Mark Esper
​ABD Savunma Bakanı Mark Esper

Pentagon'dan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin açıklama geldi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Ya F-35 ya da S-400. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz" dedi.

Pentagon’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, şunları söyledi:

  • "Bugüne kadar bu konudaki açıklamalarımda da, Türk tarafıyla yaptığımız özel görüşmelerde de çok açık oldum. Ya F-35 ya da S-400. İkisi birden olmaz. Birini garaja koyalım diğerini çıkarıp kullanalım gibi bir durum olamaz. Bunun değerlendirilmesi için Türkiye’nin S-400’lerden kurtulması gerekiyor. Sistemi teslim almaları üzücü. NATO çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz; ancak Türkiye farklı bir yönde ilerliyor gibi görünüyor"

“TÜRKİYE, NATO İTTİFAKINDA ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR”

Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, gazetecilerden diğerinin, şu anda Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin nasıl olduğuna dair sorduğu soruyu “Bugün müttefikiz ve Türkiye NATO ittifakında önemli bir ortaktır. İkili ilişkilerimiz oldukça önemlidir. Dolayısıyla görüşmelerimde yaptığımız şey geleceğe odaklanarak ilişkileri ileri götürmeye çalışmaktır. Bana göre Türk ulusal menfaatlerine ve ABD ulusal menfaatlerine bakarsanız Türkiye ile ABD'nin menfaatlerinin, Türkiye'nin bugün ilişki kurduğu aracılardan daha fazla örtüştüğünü görürsünüz” şeklinde yanıtladı.

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