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Dünya Pentagonda nadir element paniği
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AMERİKA

Pentagon’da nadir element paniği

Çin yönetiminin ticaret savaşında nadir elementler silahını çekmesi ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) panikletti. Pentagon, Çin’den gelen tehditler sonrasında Beyaz Saray ve Kongre’ye bir rapor sundu. Raporda, yüzde 70 oranında Çin’e bağımlı olunan nadir elementler pazarında yerli üretimin desteklenmesi ve artırılması uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Raytheon Şirketi
Raytheon Şirketi

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) savunma sanayiinden, iletişim teknolojisine kadar pek çok alanda kullanılan nadir elementlerde Çin’e olan yüksek bağımlılıktan kurtulmanın yollarını arıyor. Reuters’in haberine göre, Pentagon’un Çin’e bağımlılığı azaltmak ve yerli nadir element üretimini desteklemek amacıyla yeni federal fonlar oluşturması talebiyle Beyaz Saray’a bir rapor hazırladı. Raporun, Çin’den ABD’ye yönelik nadir element yaptırımı seslerinin arttığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti. ABD nadir element ithalatının yüzde 70’ini Çin’den sağlıyor.

EKONOMİK TEŞVİKLER KULLANILACAK

Raporla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Mike Andrews, Pentagon’un nadir elementlerle ilgili raporunun hem Beyaz Saray hem de Kongre’ye sunulduğunu belirtti. Andrews açıklamasında, “Savunma Bakanlığı, ABD’nin mineral pazarında rekabetçiliğinin güçlendirilmesi amacıyla başkan, Kongre ve ABD’li üreticilerle yakın işbirliği içinde olduğunu” vurguladı. Adrews, yerli üretimin ekonomik teşvikler aracılığı ile destekleneceğini belirtti.

SAVUNMA ŞİRKETLERİNİ ETKİLEYECEK

2016 tarihli bir rapora göre Savunma Bakanlığı’nın nadir element talebi, ABD ihtiyacının yüzde 1’ine, küresel talebin ise yüzde 9’una denk geliyor. Raytheon Co, Lockheed Martin Corp and BAE Systems gibi ABD’nin önde gelen savunma şirketleri ürettikleri sofistike füze sistemlerinde nadir elementleri kullanıyor. Nadir elementler jet motorları, lazer ekipmanları ve gece görüş cihazlarında da kullanılıyor.

TEK TESİS FAALİYETTE

ABD’de şu an Kaliforniya Mountain Pass bölgesinde bulunan bir madenden nadir element çıkarılıyor. Madende çıkarılan 50 bin ton materyal ise işlenmesi için her yıl Kaliforniya’dan Çin’e gönderiliyor. ABD’de üç şirketin nadir element işleme tesisi kurmak için harekete geçtiği ne var ki 2 tesisin 2022’den önce açılmasının mümkün olmadığı belirtilmekte.

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YAYLIM ATEŞİ VE TEHDİT

Çin medyası çarşamba günü nadir elementlere ilişkin ABD’ye adeta yaylım ateşi açmıştı. Çin medyasının amiral gemisi People’s Daily, Çin’in “Ticaret savaşında missilleme olarak nadir elementlerin kullanılıp kullanılmayacağını söylemek zor değil” tehdidinde bulunmuştu. Gazete ABD’ye hitaben “Sakın bizi uyarmadınız demeyin!” ifadesini kullanmıştı. Çin nadir elementlerde küresel arzın yüzde 85’inin tek başına karşılıyor.

  • ABD ekonomik terörizm uyguluyor
  • ABD’nin Çin’e yönelik ekonomik hamlelerine değinen, Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Zhang Hanhui, “ekonomik terörizmle” karşı karşıya olduklarını söyledi ve “Ticaret savaşına karşıyız, ancak ondan korkmuyoruz” dedi. Devlet başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında konuşan Zhang, “Önceden planlanmış bu ticari çatışma açık bir ekonomik terörizm, ekonomik şovenizm ve ekonomik zorbalıktır” değerlendirmesinde bulundu. “Ticaret savaşında kazanan yoktur. Bu ticaret çatışmasının aynı zamanda küresel ekonominin gelişmesi ve canlanması üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olacaktır” uyarısını yaptı. Zhang, Çin ve Rusya’nın ticaret savaşında çıkarlarının ortak olduğunu ve iki ülkenin geniş bir uzlaşma içerisinde olduğunu vurguladı.

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