Dünya Pentagonun Afganistan barış planı basına sızdı
AMERİKA

Pentagon'un Afganistan barış planı basına sızdı

Pentagon'un hazırladığı ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları basında yer aldı. Plana göre Amerikan ve uluslararası koalisyon askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan'dan çekilmesi hedefleniyor. Plan kapsamında ABD'nin gelecek aylarda Afganistan'daki 14 bin askerinin sayısını yarıya düşüreceği iddia ediliyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Avrupa ülkelerine sunduğu Afganistan barış planında Amerikan askerlerinin beş yıl içinde ülkeden tamamen çekilmesinin öngörüldüğü iddia edildi.

Pentagonun hazırladığı ve Afganistan'da iktidarı Taliban ile Kabil hükümeti arasında paylaştırmayı öngören barış planının bazı detayları New York Times gazetesine sızdı.

New York Times'ın Amerikalı ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, söz konusu plan kapsamında ABD'nin gelecek aylarda Afganistan'daki 14 bin civarındaki askerinin sayısını yarıya düşüreceği ileri sürülüyor.

Afganistan'daki 8 bin 600 müttefik kuvvetin NATO öncülüğündeki Afgan ordusunu eğitmeye devam etmesi öngörülen planda, ülkede kalan Amerikan askerlerinin ise sadece terörle mücadele operasyonlarında yer alması düşünülüyor.

Henüz Avrupa ülkeleri ile görüşüldüğü belirtilen plana göre Amerikan ve uluslararası koalisyon askerlerinin tamamının 5 yıl içinde Afganistan'dan çekilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pentagon sözcüsü Yarbay Kone Faulkner, "Bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmuyor." dedi.

Pentagonun barış planının ABD başkenti Washington ve Avrupa'da geniş bir kesim tarafından desteklendiği iddia ediliyor.

  • ABD Başkanı Donald Trump aralık ayında Afganistan, Irak ve Suriye'yi kastederek, ülkesinin "nihayetsiz savaşlardan" çekileceğini duyurmuştu.
İstanbula 3 yeni otogar

İstanbula 3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.
ABDye Venezuela vetosu

ABDye Venezuela vetosu

ABD'nin Venezuela tasarısı BMGK'de veto edildi.
ABDninbahanesi kalmadı

ABDninbahanesi kalmadı

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması.
Krizi Türkiye çözer

Krizi Türkiye çözer

​Pakistan, Erdoğan'dan arabulucu olmasını istedi.

Ev sahipleri dikkat

Ev sahipleri dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

Yakalandı

Yakalandı

​Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza kesildi.
Sabah ezanı saatleri değişti

Sabah ezanı saatleri değişti

​Yarından itibaren eski döneme dönülecek.
Şifası yok

Şifası yok

Doktorlar küçük çocuğun ellerini tedavi edemiyor.
Tesadüf değil

Tesadüf değil

Erdoğan, son 6 yılda yaşananlara vurgu yaptı.
15 yıl sonra yeniden

15 yıl sonra yeniden

Şenol Güneş Milli Takım'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Kırgızistandan FETÖ kararı

Kırgızistandan FETÖ kararı

​Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti.
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Kushner'ın Ankara ziyareti yeni bir sayfa açabilir.
Hedefimizi tutturacağız

Hedefimizi tutturacağız

​Bakan Albayrak: Bu yönde net sinyaller alıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.