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Peru'da 5,6 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Peru'da 5,6 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

23:3415/06/2025, Pazar
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Peru’nun Callao kenti açıklarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Deprem, başkent Lima ve çevresinde hissedilirken, hayatını kaybeden kişinin üzerine bir binadan duvar parçası düştüğü bildirildi. Depremin yerin 53,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Güney Amerika ülkesi Peru'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin Callao liman kentinin 23 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 53,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, başta başkent Lima olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi.

Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yerel basında yer alan habere göre, motosikletten indiği sırada bir kişi, bir evin üst katından düşen duvar parçasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Bu arada, Peru basını depremin büyüklüğünü 6,1 olarak açıkladı.

Sarsıntı sırasında Lima'daki Alberto Gallardo Stadyumu'nda oynanan Sporting Cristal ile Club Deportivo Garcilaso arasındaki karşılaşma kısa süreliğine durduruldu.


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