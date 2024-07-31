Peskov'dan Haniye suikastına tepki: Bu tür saldırılar Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini belirten Çelik, "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atarak bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor. ABD, 'İsrail'e bir saldırı olursa korumaya hazırız' dedi. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer" ifadelerini kullandı. Çelik, suikastın arka planına yönelik ise "İlk bilgiler başka bir ülkeden füze atıldığı yönünde" dedi.