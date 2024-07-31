Peskov'dan Haniye suikastına tepki: Bu tür saldırılar Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
İran'ın başkenti Tahran'da saldırı sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünden sonra Rusya'nın İsrail'e tepkisi devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında Haniye'nin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.
Saldırıdan sonra bölgede gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çeken Peskov,
“Bu tür saldırılar bölgede barışı yeniden inşa etme girişimlerini hedef alıyor ve Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor”
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce