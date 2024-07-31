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Dünya

Peskov'dan Haniye suikastına tepki: Bu tür saldırılar Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümüne neden olan İsrail saldırısına tepki göstererek, “Haniye'nin ölümüne neden olan bu saldırıyı kınıyoruz” dedi.

14:16 - 31/07/2024 Çarşamba
IHA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

İran'ın başkenti Tahran'da saldırı sonucu yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ölümünden sonra Rusya'nın İsrail'e tepkisi devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklamasında Haniye'nin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.

Saldırıdan sonra bölgede gerilimin daha da tırmanacağına dikkat çeken Peskov,
“Bu tür saldırılar bölgede barışı yeniden inşa etme girişimlerini hedef alıyor ve Orta Doğu'da durumu istikrarsızlaştırıyor”
ifadelerini kullandı.

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Haniye suikastına yönelik önemli açıklamalar: İsrail bölge barışını tehdit ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran'da şehit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İsrail'in bölge barışını tehdit ettiğini belirten Çelik, "İsrail bugün bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekti. Netanyahu ve ekibi görülmemiş bir soykırıma imza atarak bölgedeki ülkelerin güvenliğini tehdit ediyor. ABD, 'İsrail'e bir saldırı olursa korumaya hazırız' dedi. Eğer soykırım yapmak için destek isteyeni ayakta alkışlarsanız o da başka eylemlere geçer" ifadelerini kullandı. Çelik, suikastın arka planına yönelik ise "İlk bilgiler başka bir ülkeden füze atıldığı yönünde" dedi.


#İsrail Haniye
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#Kremlin
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