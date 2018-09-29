Dünya PKK Afrinde hücreye bölündü
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PKK Afrin’de hücreye bölündü

Zeytin Dalı Harekâtı’yla Afrin’den silinen PKK yeni strateji geliştirdi. Afrin’i 13 bölgeye ayıran örgüt, 5’er kişilik hücreler kurdu. Hücreler birbirleriyle bağlantısız. Güvenlik birimleri, Afrin’de istikrarı hedefleyecek eylemler planlayan teröristlere karşı tedbirleri artırdı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun başarılı bir harekâtla Afrin'den sildiği terör örgütü PKK, büyük kayıplar vererek kaçtığı bölgeye yönelik yeni bir strateji geliştirdi. PKK'nın yeni dönem stratejisi Afrin'i 13 farklı bölgeye ayırarak 5'er kişiden oluşan hücre yapılanmasına gitmek oldu. MİT, TSK ve emniyet birimleri, örgütün yeni dönem yapılanmasına karşı güvenlik tedbirlerini olağanüstü şekilde artırdı.

CIA ÖZEL EĞİTİM VERDİ

Terör örgütü PKK, kurulduğundan bu yana ilk kez hücre tipi yapılanmaya Afrin'de gidiyor. Kandil'in talimatıyla 13 farklı bölgeye ayrılan Afrin'de 5 kişilik hücre mensupları bir diğer hücredeki örgüt mensuplarını tanımıyor. Farklı hücredekiler arasında her türden irtibat ve paylaşım yasak. PKK'nın yeni yöntem konusunda başta CIA olmak üzere bazı istihbarat örgütlerinden özel eğitim aldığı belirtiliyor. Afrin'e sızma konusunda geçtiğimiz süreç içerisinde başarılı olamayan terör örgütü, bölgede ikame edilmeye çalışılan güvenlik ve istikrarı hedefleyecek eylemlerle halkı Türkiye'ye karşı kışkırtma amacı güdüyor.

Brusk (Dayı) kod adlı terörist

İKİ İSİM YÖNETİYOR

Afrin'de yeniden yeraltı hücre yapılanmasına giden PKK'nın sözde operasyon sorumluluğuna Mani Agit getirilirken, Nubl-Zehra bölgesine gönderilen Brusk (Dayı) kod adlı terörist ise sözde lojistik sorumlusu oldu. Afrin'de kullanılacak silah, cephane ve teröristlerin sevkiyatı konusunda ağırlıklı hat olarak Ayn Dadad-Cebel Ahlem güzergahının kullanılacağı belirtiliyor. Sabotaj amaçlı hücre yapılanması dışında PKK'nın bir başka taktiği ise ÖSO içerisine sızmak... Terör örgütü, kripto elemanlar vasıtasıyla EYP ve benzeri sabotaj malzemelerini temin etme hedefinde.

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  • Yine aynı tehdit
  • Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı döneminde PKK'nın Cinderes sorumluluğunu yürüten Mani Agit kod adlı teröriste, yeni dönemde Afrin'deki gizli yapılanmayı organize etme görevi verildi. Terörist Agit, örgüt üyelerine gönderdiği mesajda 'Afrin'i Vietnam yapma' vaadinde bulundu. Agit'e verilen görevler arasında, 'ÖSO kıyafetiyle Afrin halkını tahrik' ve 'TSK mensuplarını taciz' gibi maddeler var. PKK bu yolla halkı TSK ve Türkiye aleyhine kışkırtarak bölgede alternatif güç olma gayesi güdüyor.

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