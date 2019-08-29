Dünya PKK alan açtı Suudiler finanse etti
ORTADOĞU

PKK alan açtı Suudiler finanse etti

İsrail’in Irak’ta hedef aldığı İran destekli Haşdi Şabi üslerini Suriye’nin doğusundaki PKK’nın kontrolündeki bölgeden kaldırdığı SİHA’larla vurduğu ortaya çıktı. İttifakın finansörü ise Suudi Arabistan.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Irak’ı vuruyor
İsrail Irak’ı vuruyor

Irak istihbarat servisleri, ülkedeki İran destekli Haşdi Şabi üslerini hedef alan İsrail saldırılarının Suriye’nin doğusunda bulunan PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki üslerden yapıldığını iddia etti. İngiltere Merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi, Bağdat’taki güvenlik kuruluşlarının istihbarat bilgilerine sahip adı açıklanmayan Iraklı yetkiliye dayandırdığı haberinde, saldırıların İsrail tarafından, Suudi Arabistan’ın finansal desteği ve PKK/YPG terör örgütünün onayıyla, yapıldığını belirtti.

PLANI SEBHAN KURGULADI

Samir el-Sebhan

İstihbarat bilgilerine sahip Iraklı yetkilinin aktardığına göre Irak’taki Haşdi Şabi hedeflerinin vurulması planı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın sağ kolu, Körfez İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Samir el-Sebhan’ın Haziran ayında Fırat’ın doğusuna yaptığı ziyarette, ABD destekli PKK/YPG’li terör unsurlarıyla görüşmesi sırasında oluşturuldu.

SUUD’DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN

S. Arabistan’ın bölgedeki karanlık işlerini yürüten Samir el-Sebhan, PKK/YPG terör unsurlarına işgal altında tuttukları üslere karşılık para teklif ederek, İsrail SİHA’larının bölgeye konuşlanmasının önünü açtı.

SİHA’LARIN MENZİLİ HESAPLANDI

İsrail silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Irak’taki hedefleri vuracak menzile sahip olmadığına, bu yüzden saldırılarda Fırat’ın doğusunun kullanıldığına işaret eden Iraklı yetkili, “İsrailli yetkililer, SİHA’ları PKK/YPG’nin kontrolü altındaki üslerden yönetiyor” değerlendirmesinde bulundu.

  • Haşdi Şabi üsleri hedefte
  • İran destekli Haşdi Şabi güçlerinin Irak’ta mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim’deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos’ta hava saldırıları düzenlenmişti. Londra’dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya’dan aldığı onayla Irak’ta İran’a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos’ta Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki açıklamasında, Irak’ta bulunan İran’a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.
  • Lübnan İsrail İHA’sına ateş açtı
  • Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan haberde, keşif amaçlı Lübnan hava sahasına girdiğine işaret edilen İHA’nın çıplak gözle görülmesi üzerine askerlerce hedef alındığı kaydedildi.


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