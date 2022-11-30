PKK Avrupa’da destek arıyor

Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç’la köşeye sıkışan PKK, çareyi yine Avrupa’da arıyor. PKK yandaşları, harekatları protesto için Avrupa’da sokağa döküldü. Avusturya’da eylem yapan örgüt sempatizanları PKK paçavralarıyla yürüyüp sloganlar attı. Terör örgütü, Avrupa’daki sempatizanları üzerinden sivillerin hedef alındığı ve kimyasal silah kullanıldığı yalanını yayıyor. PKK’nın çok kayıp vermesinin parçalanmış yapısını daha da çökerttiğine dikkat çeken kaynaklar, örgütün bu yalanlarla Avrupa’da destek arayacağı, benzer eylemlerin artabileceğini belirtiyor. PKK geçtiğimiz aylarda da Almanya, İsveç ve Fransa’da TSK’nın harekatlarını karalamaya çalışmıştı.

GÜNDEM Çekilin yoksa Türkler durmaz: Harekat her an başlayabilir