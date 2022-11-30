Dünya PKK Avrupada destek arıyor
AVRUPA

PKK Avrupa’da destek arıyor

Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç’la köşeye sıkışan PKK, çareyi yine Avrupa’da arıyor. PKK yandaşları, harekatları protesto için Avrupa’da sokağa döküldü. Avusturya’da eylem yapan örgüt sempatizanları PKK paçavralarıyla yürüyüp sloganlar attı.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
PKK Avrupa’da destek arıyor
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Pençe-Kilit ve Pençe-Kılıç’la köşeye sıkışan PKK, çareyi yine Avrupa’da arıyor. PKK yandaşları, harekatları protesto için Avrupa’da sokağa döküldü. Avusturya’da eylem yapan örgüt sempatizanları PKK paçavralarıyla yürüyüp sloganlar attı. Terör örgütü, Avrupa’daki sempatizanları üzerinden sivillerin hedef alındığı ve kimyasal silah kullanıldığı yalanını yayıyor. PKK’nın çok kayıp vermesinin parçalanmış yapısını daha da çökerttiğine dikkat çeken kaynaklar, örgütün bu yalanlarla Avrupa’da destek arayacağı, benzer eylemlerin artabileceğini belirtiyor. PKK geçtiğimiz aylarda da Almanya, İsveç ve Fransa’da TSK’nın harekatlarını karalamaya çalışmıştı.

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