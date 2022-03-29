PKK Deyrizor'da evleri ateşe verdi

Dünya

Ukraynalılar Fransız market zincirini protesto etti

Ukrayna’nın Lviv kentinde, savaşa rağmen Rusya’da faaliyet göstermeye devam eden Fransız market zinciri protesto edildi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından birçok dünya markasının Rusya’da faaliyetlerini durdurmasına rağmen Fransız market zinciri Auchan’ın ülkedeki operasyonlarına devam etmesi tepkilere neden oldu.