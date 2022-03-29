Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya PKK Deyrizorda evleri ateşe verdi
ORTADOĞU

PKK Deyrizor'da evleri ateşe verdi

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde işgalinde tuttuğu Derneç köyüne düzenlediği baskında 4 sivili alıkoyduğunu ve birçok evi ateşe verdiğini bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
PKK Deyrizorda evleri ateşe verdi
Deyrizor

Suriye'de sivillere yönelik hak ihlallerini belgeleyen SNHR'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK, 25 Mart'ta Deyrizor ilinin doğusunda yer alan Derneç köyüne baskın düzenledi.

  • Teröristlerin köyden 4 sivili alıkoyduğu ve birçok sivilin evini ateşe verdiği kaydedildi.

Örgüt tarafından alıkonanların tümünün derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de özellikle Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgalinde tuttuğu yerleşimlere baskınlar yaparak sivilleri alıkoyuyor.

Esir Rus askerlerine işkence

Esir Rus askerlerine işkence

Sosyal medyadaki videolarla ilgili Ukrayna harekete geçti.
Dolmabahçede Abramovich detayı

Dolmabahçe'de Abramovich detayı

​Herkes müzakerelerdeki rolünü merak ediyordu: Açıklama geldi.
Ukraynalı müzakereci: Zelenskiy ile Putin görüşebilir

Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını görüyoruz.

Deniz yosunu yeniden yayılıyor.

Rusya saldırdı: ​50 bin tonluk gıda yok oldu.

Barış zirvesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama: Güvenlik garantilerinde anlaşamadık

​Bakanlık başvurularla ilgili detayları açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.