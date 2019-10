PKK işgali bitti, imar başladı

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildikten 5 yıl sonra Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu’nun 5 günde kurtardığı Tel Abyad’ı sokak sokak dolaştık. Terör elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterlerin her yerde görüldüğü ilçeyi PKK adeta Kandil’e çevirmiş. Pek çok sokak hem teröristbaşı hem de diğer PKK’lıların resimleriyle dolu. SDG kamuflajını kullanan PKK/YPG’nin sözde asayiş merkezindeki her oda, not tutulan defterler dahi bebek katili Öcalan görselleriyle kaplanmış. Teröristbaşının Arapça, Kürtçe ve Türkçe olarak isminin yazılı olduğu sokaklarda ayrıca PKK’ya katılımı teşvik etmek için duvarlara silahlı kadın savaşçı resimleri çizilmiş.

KÖSTEBEK YUVASI GİBİ

Bölücü örgüt Afrin’de olduğu gibi Fırat’ın doğusunda da yerin altını tünellerle labirent gibi örmüş. Henüz bu tünellerin tamamı tespit edilebilmiş değil. Teröristler kaçarken tünelleri de kapatıp gittikleri için bunların tespitleri zaman alacak. PKK’lıların bu tünelleri tuzaklayıp kaçtığı düşünülüyor. Bu nedenle de bölgenin terör kalıntılarından tamamen arındırılması zaman alacak. Ayrıca Tel Abyad’ın hemen her yerinde taş ve topraklarla yapılmış kilometrelerce uzunluğunda mevziler var. Bu mevzilerin tamamının Türkiye sınırına paralel olarak yapılması da örgütün gerçek niyetini açık ediyor. PKK burada adeta şehir savaşları için hazırlık yapmış. Türkiye’nin hendek teröründe karşı karşıya kaldığı beton kuleler de sokak aralarında dikkat çekiyor.

İKİ İHTİYAÇ ACİL

Öğrendiğimize göre bölücü terör örgütü, Tel Abyad ilçe merkezini terk ederken Türkmen ve Arap halkın evlerini de ateşe verdi. Hastanelerde tıbbi malzeme bırakmadı. Çoğunu götürdüler, alamadıklarını da yaktılar. Şu anda ilçenin en büyük ihtiyacı sıhhi malzeme. İlçede şimdi en büyük ihtiyaçlar ‘sağlık malzemesi’ ve ‘polis teşkilatı’ denilebilir. Bunun yanında ilçenin yeniden imarı için tüm planlar hazır. Yerel meclisin 6 hafta içinde kurulması planlanıyor. Halk, yerel yönetimin tüm etnik unsurları kapsayacak şekilde teşkil edilmesini istiyor. Bir yandan da ilçe tuzaklardan ve EYP’lerden arındırılıyor, SMO terk edilmiş evlere teker teker girerek kontrolü sağlıyor. Kısa sürede normal hayata dönen Tel Abyad’da halk şimdi sokaklarda güvenle dolaşıyor.

Açlık değil özgürlük

İsmail Abdullah Hamit

Tel Abyadlı İsmail Abdullah Hamit, sıcak çatışmalar sırasında topraklarını terk etmediklerini söyledi. Ekmek dağıtıldığı sırada sorularımızı yanıtlayan Hamit, “Açlık önemli değil, özgürlük önemli” diyor. Türkmen vatandaş Dr. Zekeriya Muhammed ise Türkmen olduğu için PKK/ YPG baskısıyla sık karşılaştığını anlatırken, “Teröristler kaçarken evimi tamamen yakıp gittiler” şeklinde dert yanıyor. Tel Abyad sokaklarında özgürce bisiklet süren Aziz ise “Mutluyuz” demekle yetindi.

Her şey yoluna giriyor

Şahin Şen ve Kıymet Sezer

Tel Abyad ilçe merkezinde 50 bin kişi yaşıyor. Köylerle birlikte toplam nüfus 200 bin. Nüfus, Arap, Türkmen ve Ermenilerden oluşuyor. Operasyon sırasında sınırın hemen güneyindeki evler boşaltılsa da PKK zulmünden bunalan ve Türk ordusunu bekleyen ilçe merkezindeki halk evini terk etmemiş. İlçenin kontrol altına alınmasıyla birlikte Türkiye’den bölgeye yardım akışı başlatıldı. Gıda yardımları ilçe merkezinde dağıtılıyor. Esnafın kepenkleri açık, ticaret devam ediyor. Tel Abyad’da hayat terörün izlerini şimdiden silmiş görünüyor. Tel Abyad’ın kurtarılmasıyla birlikte camilerde de 5 yıl sonra ilk ezanlar okunmaya başlandı. İman Mescidi adını taşıyan tarihi camide ise ilk ezan, önceki gün ilçeyi ziyaretimiz sırasında okundu. Ezan ve sela okunması, ardından camide kılınan ilk namaz da şükür namazı oldu. Suriye Milli Ordusu güçleri, namazın ardından Fetih Sûresi okuyarak yeni mücadele alanları için dualar etti.

Sistem 6 haftaya tamam

Tel Abyad

Tel Abyad’da terör tehdidinden kurtulan halkın ilk talebi polis teşkilatının kurulması. Türkiye’de eğitilen polis gücü şimdiden hazır. Suriye Geçici Hükümetinin İçişleri Bakanı General Muhiddin Harmuş, halen sistemin kurulmadığı ilçede hızla asayişin tesis edilmesi gerektiğini vurguluyor. Polis teşkilatının 2 hafta içerisinde kurulması planlanıyor. YPG’nin asayiş merkezi olarak kullandığı bina, Geçici Hükümetin kuracağı bir polis merkezi olarak hizmet verecek. Tel Abyad halkı, huzurlu ve mutlu bir yaşam için yerel yönetim sisteminin bir an önce oluşturulmasını istiyor. Ancak bu yönetimin de bütün etnik unsurları içermesi beklentisi var. Afrin’in yeniden inşasında etkin rol üstlenen Afrin Meclis Başkanı, aynı zamanda Suriye Geçici Hükümetinin Yerel İdare ve Kamu Hizmetleri Bakanı Muhammed Said Süleyman, “Bütün planlar hazır. Sistemin kurulması 6 haftada tamamlanır. Bu bölgede sistem Suriye kuzeyinin tamamı için kurulacak. Fırat’ın doğusunu, Cerablus, Bab, Afrin’i de içine alacak. Halkın yaşamının normale dönmesi için Geçici Hükümetimiz tüm bakanlıklarıyla var gücüyle çalışıyor. Tamamen hazırız” diye konuştu.

Bu tünel Türkiye’ye gidiyor

Türkiye'ye uzanan tünel

Örgütün, alt katlarında hapishanenin de bulunduğu asayiş merkezi adeta cephaneliği andırıyor. Odalarda teröristlerin kaçarken bıraktıkları silah sandıkları, yerlerde havan ve makineli tüfek mermileri göze çarpıyor. Asayiş merkezinin en ürküten yeri ise hemen arkasında açılmış, Türkiye’ye uzanan tünel. Bu tünelde PKK’nın Türkiye’deki teröristlerle haberleşme amaçlı kullandığı boru-kablolu iletişim düzeneği de dikkat çekiyor.

Her yer mayın

Türkiye’den Tel Abyad’a ilk girişinizde çatışmaların yaşandığı binaları görüyorsunuz. PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD’nin halktan zorla gasp ederek mevzi yaptığı bu evler, kent genelinde terörün izlerini en çok yansıtan yapılar. Halen meskûn mahaldeki toprak alanlara mayın ve EYP korkusuyla hiç kimse ayak basmıyor. YPG’nin buraları tuzaklayıp gittiği belirtilirken, güvenlik güçlerinin mayın ve EYP taraması sürüyor. Bir yandan da SMO, terk edilmiş evleri tek tek kontrol ederek buraları emniyetli hale getiriyor.

İşte Humwee

Humwee

Tel Abyad’daki terör kalıntıları, Amerika’nın PKK/YPG’ye desteğini gözler önüne seriyor. Teröristler, zırhlı ve silahlı Humwee tipi aracı bırakıp kaçmışlar. Kaçarken hapishanelerdeki DEAŞ’lı teröristleri de götürdükleri söyleniyor. PKK/YPG’nin Fırat’ın doğusunda örgüte katılmayanları ‘DEAŞ’ yaftasıyla hapse tıktığı anlatılıyor.

Kandil’le savaştık

Selim İdris (soldan iki)

Münbiç’ten Rasulayn’a kadar Suriye Milli Ordusu’nun tüm operasyonlarını yöneten, Geçici Hükümetin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Selim İdris, yıllarca Suriye Ordusu’nun subaylarını eğitmiş bir mühendis-profesör. “Türkiye’nin Suriye için yaptıklarını unutmayacağız. Türkiye’ye, Türk hükümetine ve tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” diyen İdris, PKK’nın Kandil’den terörist taşıdığını şu sözlerle anlatıyor: “Savaştıklarımız buraların yerlisi değildi. Kandil teröristleriydi. Onları topraklarımızdan kovduk.”

Deyrizorlu Araplar PKK ile çatıştı

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye güneydoğusundaki Deyrizor’da işgal ettiği bölgede bazı Arap savaşçıları zorla Rasulayn ve Tel Abyad’a götürmek istemesi üzerine çatışma çıktı. Edinilen bilgiye göre PKK, Deyrizor’un kuzey ve doğu kırsalından SDG adı altında görünen bin Arap savaşçıyı, Mehmetçiğe karşı saldırılar için kuzeye sevk etmek istedi. Teröristlerin aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine, şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bu arada Türkiye-Suriye sınır hattından çekilen ABD ordusu, petrol zengini Deyrizor’dan çekilmeyeceğinin sinyalini verdi. Bölgedeki aşiretlerle Deyrizor’daki Ömer petrol sahasında buluşan ABD’li üst düzey komutanlar, Beyaz Saray’ın Suriye’den askeri birlik çekme kararının Deyrizor bölgesini kapsamadığını söyledi. Ekim 2017’de DEAŞ’ı Deyrizor’un büyük kısmından çıkaran ABD, burada üsler ve operasyonel askeri noktalar kurmuştu. Ülkedeki en büyük petrol sahası Ömer, bu noktalardan birini teşkil ediyor.

20 dakikada bir köy temiz

Seyf Ebubekir Polat

Münbiç cephe hattının ön saflarında Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler birlikleri bulunuyor. Hamza Tümeninin başındaki muhalif komutan Seyf Ebubekir Polat, Afrin operasyonunun bir benzerini burada icra ettiklerini belirterek operasyon öncesi bölgeye asker sevkeden rejimin şimdi bölgeden ayrıldığını söyledi. İşgal altındaki bazı köyleri 20 dakikalık operasyonla temizlediklerini ifade eden Polat, “Münbiç’i terörden arındırmak istiyoruz” dedi. Münbiç halkı da ilçede rejim ve PKK’yı görmek istemiyor. Önceki gece Münbiç’in bazı mahallelerinde SMO ve Türkiye’ye destek için gösteriler düzenlendi. Silahlanan gençler de ilçenin rejim ya da PKK elinde kalmasına karşı direneceklerini ilan etti. Rejimin ilçe merkezindeki propaganda çalışmaları da halkın tepkisini topladı. Münbiç’in rejim tarafından teslim alındığı iddiası desteklemek için buradan canlı yayın yapan rejime yakın gazetecilere halk tepki gösteriyor.

El yapımı İHA

PKK’lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı

Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde PKK’lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü. Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri de ele geçirildi. Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulunurken bölgede arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

Ayn İsa’ya yaklaştılar

Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim’den buyana Suriye kuzeyinde 1220 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi. Harekâtın 8. günü itibariyle etkisiz hale getirilen PKK’lı sayısı 637’ye ulaştı. 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köyün temizlendiği operasyonlarda 4 kahraman Mehmetçik şehit düşerken Suriye Milli Ordusu ise 46 şehit verdi, 136 SMO savaşçısı da yaralandı. Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsalındaki çeşitli noktalarda PKK’lılarla çatışmalar sürüyor. Rasulayn’dan M4 karayoluna kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik derinlikte batıdaki Tel Abyad’a doğru ilerlemeyi sürdüren birlikler, Barış Pınarı’nın ilk cephesi olan 30-35 km derinlikteki 120 km’lik hattın yarıdan fazlasını kontrol altına aldı. Mehmetçik ve SMO bir yandan da Tel Abyad güneyindeki stratejik Ayn İsa beldesine taarruz ediyor. Sınırdan 33 km güneydeki Ayn İsa’ya bağlı bazı köylerde PKK’lı teröristlerle sıcak çatışma devam ediyor.