Barış Pınarı Harekatı: Mücadele sadece sahada değil sosyal medyada da veriliyor

Türkiye'nin cumhuriyet tarihindeki en büyük askeri harekatlarından biri 'Barış Pınarı' adı altında Suriye'nin kuzeyinde devam ediyor. Bir haftayı aşkın süredir yürütülen harekata dair ana akım medyanın verdiği haberler kadar, Twitter'daki kimi hesapların paylaşımlar da gündem oluyor, konuşuluyor ve çoğu yerde referans olarak kullanılıyor.

Yenisafak.com, gerçek isimleri ve fotoğrafları belli olmayan, harekata dair gelişmeleri neredeyse 7/24 esasıyla takipçileriyle paylaşan 'fenomen' hesapların sahipleriyle görüştü.

Takipçilerine gelişmeleri hızlı ve doğru aktarmak için büyük bir emek harcayan bu kişilerin kimi gözünü kaybetme riskine rağmen paylaşımlarına devam etti, kimi işini değiştirmek zorunda kaldı, kimi düğününü erteledi. On binlerce takipçisi olan @Temmuz1071, @Lothbrok29, @Op_Shield, @Thomelbyy ve @1parcatuhaftik hesaplarıyla Barış Pınarı Harekatını konuştuk...

TEKNOLOJİ Twitter hesapları sansürleyerek Türkiye'ye "düşük yoğunluklu siber savaş" başlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliye'deki harekat merkezinden operasyona dair bilgi aldığı anlar, Cumhurbaşkanlığı 'nın resmi Twitter hesabından yayınlanmıştı.

Türkiye'de sosyal medya çok ciddi bir sınavdan geçiyor

Türkiye ve Dünya gündeminden çok önemli son dakikaları takipçileriyle anlık olarak paylaşan @Temmuz1071 hesabına göre Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları da bir sınavdan geçiyor.

Türkiye'de kimi kullanıcıların 'muhalefetliği durduracağı noktayı bilmediği' görüşünü savunan @Temmuz1071, "PKK medyasına, ABD medyasına, Kürt medyasına bakın... Hükümet ya da ilgili yerlerin aldığı kararların sonuna kadar arkasında duruyorlar. Bizde ise muhalefetliği durduracağımız noktayı bir türlü bilemiyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı. MSB: 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi.

Yurt dışında yaşayan yazarlarımızdan ses çıkmaması zoruma gidiyor

Gazetecilerin büyük çoğunluğunun bu harekatı desteklediğini ancak bunu duyurmakta sorun yaşadıklarını anlatan @Temmuz1071, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yazarların, hatta yurt dışında yaşayan büyük yazarlarımızın bu harekatı desteklememesi, sessiz kalması zoruma gidiyor. Bu harekatın haklılığını daha büyük bir sesle duyurmak gerekiyor.

İçeride yüzde 90’a yakın bir kesim ‘bu harekat haklı’ görüşünde. Yüzde 10’luk kesimi zaten biliyoruz. HDP dışındaki tüm partilerin tabanları bu konuda birleşti. Ancak muhalif entelektüel/muhalif politikacı kesimin çoğu harekatı haklı bile görseler bunu bir türlü dile getiremiyorlar ve bunu yurt dışında da anlatma gereği duymuyorlar.

Bizim sıkıntımız kendimizi yurt dışına anlatamamamız. Sanatçılar, yazarlar ve diğerleri mahalle baskısından korkup topa girmiyorlar. Yoksa biz zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Bir gözüm ameliyatlı olmasına rağmen, inanılmaz ağrılar ve acı çekmeme rağmen günlerdir ekranlara bakmaktan artık yeniden ameliyat olma noktasına geldim."

Herkes gibi biz de hata yapabiliyoruz

Haber kaynakları ve yanlış bir bilgi paylaşması durumunda nasıl bir yol izlediğine dair soruya da yanıt veren @Temmuz1071, şunları söyledi:

"Yabancı dilde çok farklı kaynaklarım var. Ayrıca, yabancı ülkelerde görevler aldığım, oralarda gezdiğim için oldukça fazla dostlarım var. 25 ülkeye yakın bir coğrafyada arkadaşlarım özellikle kamu diplomasisinde önemli görevler üstleniyorlar. Çok acil durumlarda onlarla telefondan görüştüğümüz, irtibat kurduğumuz durumlar da oluyor. Twitter’da az takipçisi olan ancak nokta atış yapan hesaplar var. Onları takip listeme aldım.

Ordu içinden de kaynaklarımız var

Bunların haricinde Türkiye için de kaynaklarım var. Suriye sahası için hem Rus hem Suriye hem de tabi Türk ordusu içinde kaynaklarım var. Bu şekilde mümkün olduğunca doğru haber vermeye çalışıyoruz. Ancak biz de bazen yanlış habere düşmüş oluyoruz. Eğer haberin yanlış olduğunu görürsem silmiyorum ama altına ek bir mesaj atıyorum, flood haline getiriyorum. Yanlışlığın sebebini de belirtiyor ve takipçilerimden özür diliyorum. Eğer silmem gerekiyorsa, silmeden önce bunun bilgisini verip ardından siliyorum."

@Temmuz1071, Barış Pınarı Harekatı kapsamında en unutamadığı anın ise CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın kendini canlı yayına bağlamaları için İstanbul'daki yayın masasıyla girdiği diyaloglar olduğunu söyledi.

CNN Türk muhabiri İsmail Umut Arabacı'nın kendini canlı yayına bağlamaları için İstanbul'daki yayın masasıyla girdiği diyaloglar

Türkiye'de sosyal medya 'Yabancılara hitap' noktasında hazırlıksız yakalandı

Harekatın başından itibaren çok önemli son dakikaları ilk kez yayınlayan hesaplardan biri de @op_shield oldu. Bu hesabın kullanıcısına göre sosyal medyada en önemli sıkıntılardan biri 'yabancıları ikna noktasında' yetersiz kalınması.

"Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana, ABD basını başta olmak üzere birçok batı medyası Türkiye Kürtleri katlediyormuş algısı oluşturmaya çalışıyor." ifadesini kullanan @op_shield, şu düşünceleri paylaştı:

"Öyle ki, PKK'nın Nusaybin'e yaptığı roket atışları sonucu hayatını kaybeden vatandaşları dahi 'Bakın, Türkiye Kürtleri öldürüyor' diye veriyorlar. Sosyal medyada bu algıyı kırmak için çabalayan onlarca insan var. Bu insanların emeklerinin heba olmaması için yabancı kişi ve kurumlara ulaşması çok önemli. Çünkü yeri geliyor, batıdaki insanlar medya yerine bu tür sosyal medya kullanıcılarının dediklerini daha doğru görebiliyor.

Sosyal medyada Türk askerine mal edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarılsa da, özellikle PKK'ya yakın hesaplar bu yaklaşımdan vazgeçmiyor.

Batı, gözüyle görse de inanmak istemiyor

Fakat buradaki en önemli nokta ise; bu algıyı kırmak için uğraşan sosyal medyada kullanıcılarının Türk toplumuna değil, yabancılara hitap ediyor olması gerekiyor. Bu yüzden toplumumuz buna hazırlıksız yakalandı diyebilirim. Bir diğer husus ise batıda yerleşen Türk düşmanlığına binaen, batıda yaşayan insanlar bazı doğruları gözleriyle görseler de inanmak istemiyorlar."

Sınırımızın dibindeki olaylardan vatandaşlarımızın haberi yoktu

Neden sosyal medyada bu bilgileri paylaştığı sorusunu yanıtlayan @op_shield, "Suriye iç savaşı başladığından bu yana gelişmeleri takip etmeye çalışıyorum. Sınırımızın dibinde olan olaylardan toplumumuzun çok fazla habersiz olduğunu görünce, sosyal medyada bir şeyler karalamaya başladım. Fırat Kalkanı Harekâtı da başlayınca insanımızın ilgisi de artmaya başladı." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, harekatın başladığını resmi twitter hesabından bu görselle birlikte duyurmuştu.

Yalan haberler konusunda oldukça dikkat ettiklerine vurgu yapan fenomen hesap, "İç savaş boyunca haliyle insan birçok kaynak ediniyor. Fakat her yerde olduğu gibi Suriye içinde de birçok asılsız haberler ortaya atılabiliyor. Buradaki filtreyi çok iyi yapmanız gerekiyor. Tabi ki bizim de yanlış haberler verdiğimiz olabiliyor. Çünkü Suriye çok karmaşık bir coğrafya. Önemli olan terazinin ayarını kaçırmamak." görüşünde.

@op_shield hesabının operasyona ilişkin en unutamadığı olay ise Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce annesi vefat eden bir komutanın, askerlerinin morali bozulmasın diye annesinin cenazesine gitmek istememesi olmuş.

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz Tel Abyad'dan asker selamı veren A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza selam gönderdi.

Tek gecede birleştiler, 7 dilde yayın yapan hesap açtılar

Operasyonla birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de yurt dışındaki hesapların, TSK'yı işgalci ya da masum halkı katleden askerlerden oluşan bir ordu gibi lanse etmesi oldu. @Thomelbyy o güne kadar sadece gelişmeleri aktaran bir hesapken, gece yarısı itibariyle bir anda kendi takipçileri içinden yabancı dil bilen insanları bir araya toplayıp, gerçekleri 7 dilde paylaşım yapabilecek bir ekip oluşturdu.

Ana akım medyanın eksik kaldığı noktalar var

Yurt dışında Türkiye'ye yönelik çok büyük bir propaganda yapıldığına işaret eden @thomelbyy, "Buna karşılık ben de 12 arkadaşla beraber Spring of Peace (‪@fontainedepaix) hesabını açtım. 7 dilde yayın yaparak, karşı algıları bitirmeye çalışıyoruz. Ama ciddi olmak gerekirse bu konuda bizim elimiz kolumuz bağlı. Yabancılar olayı çok farklı görüyor. Sanki terörist olan bizmişiz de onlar haklı olan tarafmış gibi bir algı yürütülüyor. Bu konuda ana akım medya da çok eksik kalıyor. Lakin bizler bu mecrada o yapılan algıları tek tek bitirmeye çalışacağız. Haklı davamızı duyurmak için elimizden geleni yapacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grubu sırasında kendilerine yönelik tezahüratlara 'asker selamı' ile karşılık verdi.

Kaynaklarımızın çoğu yabancı dilde

Kaynaklarının çoğunun yurt dışındaki hesaplar/kişiler olduğuna vurgu yapan @thomelbyy, yanlış bir bilgi paylaşmaları halinde nasıl bir yol izlediklerini de anlattı:

"Her gün onlarca yalan haber çıkıyor ortaya, artık hangisinin doğru, hanginin yanlış olduğunu ayırt etmekte zorlanıyoruz. Ben de arada yanlışlıkla doğru olmayan haberler veriyorum. Tabi güvenmediğim haberlerde genellikle sonlarına 'söyleniyor', 'iddia ediliyor' gibi kelimeler ekliyorum. Doğrusunu bulunca da hemen zaman kaybetmeden paylaşıyorum. Eğer yanlış haber takipçiler tarafından çok yayılırsada hemen kaldırıyor ve özür diliyorum. Allah'a şükür bu tür olaylar fazla başıma gelmedi."

Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nın sosyal medyada paylaştığı videoda, evlerinin bahçesinde bayram sabahı oyun oynayan çocuğun operasyondan dönen babasını gördüğü bir anda "Baba" diye bağırması izleyenleri duygulandırıyor.

Şehit cenazesini gözleri dolu dolu bekleyen çocukları unutamıyorum

@thomelbyy hesabı, operasyon sırasında unutamadığı anlara ilişkinse, "Beni en derinden etkileyen videolardan biri bir ÖSO mensubunun ailesi ile tekrardan buluşması oldu. Fotoğrafta ise kardeşi şehit olan çocukların gözler dolu şekilde cenazeleri beklemeleri oldu. Beni çok derinden etkiledi bu görseller. YPG/PKK terör örgütünün ne kadar cani olduğunu bir kez daha görmüş oldum/olduk" cümlelerini kullandı.

Orduyu ya da siyasetçiyi değil 'halkı' ikna etmek çok daha önemli

Twitter arka plan fotoğrafında Bilge Tonyukuk'un 'Korkmadık, savaştık.' sözüne yer veren ve harekatın en hareketli hesaplarından biri olan @Lothbrok29 da sosyal medyanın önemine vurgu yapan bir diğer isim oldu.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyanın herkesin cebinde olduğuna dikkati çeken @Lothbrok29, "Amerikalılar konuyla ilgili şunu anlatır; 'Amerika’nın bir yeri işgal edebilmesi için, bir yere yaptırım uygulayabilmesi için ordusunu, siyasetçisini değil sabah uyandığında Boston’da kahve içerken gazeteleri okuyup olan biteni gören halkını ikna etmesi gerekmekte.'

Türk düşmanlığı giderek yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı sırasında da olan biteni sosyal medyada gören Amerikalılar var. Biz bunların nabzını tutuyoruz. Türkiye’nin NATO’dan çıkarılması birçok Amerikalının isteği. Sadece ABD ile kalmıyor, AB ülkeleri de bu propagandalara dahil oluyor. Yurt dışındaki forum sitelerine baktığımızda, atılan tweetleri irdelediğimizde Türk düşmanlığının yükseldiğini görüyoruz.

Sosyal medyada zor günler geçirdiğimiz söylenebilir fakat bu algıyı kırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Con Sınov, Karasakal, Temmuz, İbrahim, Bir Parça Tuhaftık, TTA Grup, Terör Gerçekleri gibi hesaplarla oluşturduğumuz grupta ülkemiz aleyhine propagandaları koordineli şekilde boşa çıkarmaya çalışıyoruz.

ABD merkezli televizyon kanalı ABC News, Barış Pınarı Harekatı hakkında skandal bir dezenformasyona imza attı. ABC News, Amerikan ordusunun gerçekleştirdiği askeri tatbikatı 'TSK, Suriye'de Kürtleri katlediyor' diye paylaştı. ABD Başkanı Trump söz konusu haber için 'Tam bir rezalet' ifadelerini kullandı.

Konu Türkiye olunca herkes bütünleşti

Sadece biz değil, 7 dilden oluşan çeviri ekibi var. Sahte haberleri başka dillere çevirip atıyorlar.

Yine özel mesajdan birçok insan yazıyor 'Ne yapabiliriz?' diye. Binlerce mesaj alıyorum. Konu Türkiye olunca herkes bütünleşti. Batı medyası başta olmak üzere Türkiye aleyhine karşı davranan bütün kuruluşların çabalarını boşa çıkarmak için bu mücadeleye devam edeceğiz.

Milletimiz ordusuna sahip çıkınca duvara toslayanlar oldu

Bu sadece olayın Batı medyası kısmı tabii. Türkiye içinde olup da halkı parçalamak için çabalayan troller de mevcut ama Türk milletinin ordusuna sahip çıkmasıyla duvara çarptıklarını söyleyebiliriz. Onları da takip ediyoruz. Onların da faaliyetlerini gözlem altında tutuyoruz. Türkiye’nin haklı mücadelesine kimsenin leke sürmesine izin vermeyeceğiz.

Suriye'deki 'aylarca çıkamazlar' denilen bölgeye harekat düzenleyen TSK, bir hafta içinde çok sayıda noktada Türk Bayrağı'nı dalgalandırma başarısını gösterdi.

Hulusi Akar'ın açıklamasının ardından hepimiz daha dikkatliyiz

Kaynaklarıyla ilgili detaylar da veren@Lothbrok29, "Bu biraz bölgeyi bilmekle, tanımakla alakalı bir şey. Birçok yerel kaynağı takip ediyorum. Birçok dilde bölgeye hakim olmaya çalışıyorum. Onlarca bilgi geliyor saniyede. Hepsini yazamıyorum, önemli ve yazılabilecek bilgileri teyitlemeye çalışıyorum" dedikten sonra, şöyle devam etti:

"Özellikle Hulusi Akar’ın son açıklamalarından sonra daha dikkatliyim. Resmi makamların ardından elimdeki bilgileri geçiyorum.

Şöyle söyleyebiliriz: Kaynak edinme-kaynağı takip-kaynağın verdiği bilgiyi süzme-bilginin doğruluğunu araştırma-bilgiyi paylaşma. Buna karşın bazen bilgi doğru çıkmayabiliyor, birçok kaynak tarafından organize şekilde ortaya sürülmüş bilgi olabiliyor.

Burası Orta Doğu, burada düşeni değil sendeleyeni yerler. Burada psikolojik savaş da mevcut. Bu yüzden bilgileri iyi süzmek gerekiyor. Çok sık olmasa da teyitsiz bilgi verdiğim oluyor. Gerçeği ortaya çıkınca olayın doğrusunu açıklayarak takipçilerimi bilgilendiriyorum.

Bakan Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Fidan ile harekata ilişkin sürekli toplantılar yapıyor.

Sahadaki kardeşlerinin isimlerini verip bilgi istediler

Çatışma bölgesinden gelen her fotoğrafın, her videonun kendisini derinden etkilediğini anlatan @Lothbrok29, "Ama beni esas etkileyen durum şu an iki kardeşi de operasyonda olan bir Twitter hesabı ile iletişimdeydim. Sık sık son durumu soruyor. En son çatışmalar şiddetlenince kardeşlerinin isimlerini vererek bir şey duymam durumunda bilgilendirmemi istedi. Neden bilmiyorum harekât boyunca beni en çok etkileyen an bu an oldu. Ekrana uzun süre boş boş baktım." ifadelerini kullandı.

Kenetlenince neler yapabildiğimizi gösterdik

Twitter'da sadece operasyona dair bilgileri değil güncel gelişmeleri de paylaşan bir diğer hesap olan @1parcatuhaftik da Yenisafak.com'a açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bu operasyon sırasında, Türk insanının kenetlendiğinde neler başarabildiğini göstermiş oldu." vurgusunda bulunan @1parcatuhaftik, "Türkiye karşıtı onlarca ülkenin güçlü bütçelerle yaptığı algı çalışmaları büyük oranla sosyal medya üzerinden bastırıldı." bilgisini paylaştı.

Resmi ajanslara güven bir hayli az

Resmi ajansların devlet desteği altında yayın yaptığına ve haliyle kendi ülkesini savunmak ile sorumlu olduğuna inanıldığı için çoğu zaman uluslararası fikir ayrılıklarının yaşandığı haberlerde insanların resmi hesaplara pek fazla güveni olmuyor.

Bağımsız bireysel hesapların bu ve benzeri durumlarda sürdükleri çalışmalar ile öne çıkması insanların haberlere inanması için çok büyük önem taşıyor. Bu nedenle devletimizin biz ve bizim gibi bağımsız çalışan hesaplara destek olması gerektiğine inanmaktayız.

5 yıldan bu yana doğru haberi iletmeye çalışıyoruz

Yaklaşık 5 yıldır bu işi yapmaktayız, kendisini bu işe adamış güçlü ekip arkadaşlarımız var. Ajansların, yerel muhabirlerin ve bölge halkının kimi zaman sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlar kimi zaman bizimle doğrudan kurmuş oldukları iletişim ve aktarım ekibimiz tarafından değerlendiriliyor. Doğruluğu birden fazla kaynaktan teyit edildikten sonra ise takipçilerimizle paylaşılılıyor.





Düğüne gider gibi moralliler

Haberleri teyit etmek sosyal medyada dolaşan inanılmaz bilgi kirliliği ve yalan yanlış haberler nedeniyle kimi zaman zor olabiliyor. Teyit edemediğimiz durumlarda paylaşım yapmıyoruz ya da ''iddia ediliyor'' diyerek kesin olmadığını takipçilerimize belirtiyoruz."

Yeni Şafak'ın 'Harekat sırasında sizi en çok etkileyen an hangisiydi?' sorusuna da yanıt veren @1parcatuhaftik, "Elbette bizi en çok etkileyen görüntüler kahraman Türk askerinin korkusuzca vatanı uğruna gözünü kırpmadan bölücü terör örgütünün üzerine ilerleyişi ve adeta düğüne gidercesine olan moralidir." ifadesini kullandı.

