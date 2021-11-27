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PKK Suriye'de yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye’de yine çocuk kaçırdı. Terör örgütü PKK, son 1 haftada Haseke’nin Amuda ilçesinde 15 ve 16 yaşlarındaki Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim adlı 3 kızı kaçırdı. Çocuklarının peşine düşen aileler, işkence yapan teröristlerin kızları Haseke’deki sözde eğitim kamplarına götürdüğünü belirtiyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​PKK Suriyede yine çocuk kaçırdı
PKK'nın kaçırdığı kızlardan haber alınamıyor.

Terör örgütü PKK/YPG Suriye’de çocuk kaçırmaya devam ediyor. Örgüt, son 1 haftada Haseke’nin Amuda ilçesinde 15 ve 16 yaşlarındaki Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim adlı 3 kız çocuğunu kaçırdı. Kızların Haseke’deki sözde eğitim kamplarına götürüldüğü belirtildi. PKK'nın önümüzdeki süreçte de çocuk kaçırmaya devam edeceği belirtiliyor. Bölgedeki birçok aileye, çocuklarının altı ay boyunca askeri eğitime tabi tutulacakları ve bu süre zarfında aileleriyle iletişim kuramayacakları belirten mesajlar gönderildiği öğrenildi.

PKK, Amuda’da 15 ve 16 yaşlarındaki Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim adlı 3 kız çocuğunu kaçırdı.
PKK, Amuda’da 15 ve 16 yaşlarındaki Hediyye Abdürrahim Anter, Evin Celal Halil ve Ayana İdris İbrahim adlı 3 kız çocuğunu kaçırdı.

ÇOCUĞUNU SORANA İŞKENCE

Çocuğunun peşine düşen aileler ise örgüt tarafından işkenceden geçiriliyor. Yerel kaynaklara göre önce kaçırılan Deyna Ahmet’ın anne ve babası, terör örgütünün sözde Devrimci Gençlik Merkezine giderek kızlarını sordu. Çocuğu göstermeyen terör örgütü anne babayı da ağır işkenceden geçirdi. Aileyi serbest bırakan teröristler, ısrar ederlerse tutuklanacaklarını söyledi.

Haseke’de daha öncede çok sayıda çocuk kaçırıldı. Teröristler, ağustosun başında 13 yaşındaki Simaf Muhammed Salih Osman ile 16 yaşındaki Ahed Abdülgani Emin’i, 23 Ağustos’ta da 16 yaşındaki Muhammed İbrahim Cafer ile 13 yaşındaki Vail Adnan İbrahim’i alıkoymuştu.

BM’Yİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Bölgede terör örgütüne karşı olan Kürtler, PKK’nin çocuk kaçırmasına tepki gösterdi. Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) terör örgütünün, çocuklara yönelik istismarını kınayan bir açıklama yaptı. Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerinin göreve çağrıldığı açıklamada, örgüte destek veren uluslararası koalisyon güçlerinden YPG/PKK’nın paravan kuruluşu SDG’ye baskı yapması talep edildi.

Bırakmak için söz vermişlerdi

  • Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak 2020’de yayımladığı raporda, YPG/PKK’lı teröristlerin, Suriye’de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı. BM Genel Sekreteri’nin “silahlı çatışmalarda çocuklar” konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019’da, BM Cenevre Ofisi’nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile “örgütün bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için” eylem planına resmi törenle imza atmıştı. Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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