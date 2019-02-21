Dünya PKK tarife yükseltti
ORTADOĞU

PKK tarife yükseltti

Güvenli bölgeye karşı soru işaretleri oluşturma gayesiyle terör örgütü PKK/PYD’nin giriştiği birçok bombalı saldırı, Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerini kana bulayamadan önleniyor.

Yasamin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cerablus Emniyet Müdürü Tümgeneral Abdurrezzak Aslan el-Laz, son dönemde bombalı eylem hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığını açıkladı. Önceden 300 TL karşılığında saldırı düzenleyen PKK’lıların şimdi tarifeyi yükselttiğine işaret eden el-Laz, yakalanan teröristlerin ‘eylem karşılığında 2 bin dolar aldıklarını’ itiraf ettiğini söyledi.

Abdurrezzak Aslan el-Laz

ÖNLEMLER SIKILAŞTI

  • Yeni Şafak’a konuşan Aslan el-Laz, “Terör örgütünün işgali altındaki yerlere gidip geliyorlar. ‘Akrabamız var’ ve ‘ticaret yapıyoruz’ yalanlarıyla gidiyorlar. Bunların kimler olduğunu biliyoruz. Terör örgütü, nefsi zayıf olanları parayla kandırıyor. Daha önce patlama için 300 TL alıyorlardı. Şimdi 2 bin dolar karşılığında eylemi yapma talimatı aldıklarını söylüyorlar. Eskiden günde en az 3 patlama olurdu. Aldığımız eğitim ve önlemler sayesinde bu patlamalar azaldı” dedi. Terör örgütü PKK’yı destekleyenleri de terörün suç ortağı olarak gördüklerini ifade eden el-Laz, tüm bölgede kontrolleri sıkılaştırdıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

VATANDAŞ İHBAR EDİYOR

“4 ayda 5 bombalı eylem hazırlığındaki teröristi yakaladık. Türkiye, Fırat’ın doğusuna operasyon yapacağını açıkladıktan sonra saldırı girişimleri arttı. Yakaladığımız teröristlerin itiraflarına göre hareket ettik. Bunların çoğu Münbiç tarafından geliyor. Münbiç’ten motosikletle gelirken yakaladığımız terörist, patlamayı yapmak için 2 bin dolar aldığını itiraf etti. Vatandaşlar çok duyarlı. Şüpheli kişileri veya duydukları bilgileri bize ihbar ediyor. Biz de gereğini yapıyoruz. PKK/PYD terör örgütünü destekleyen Amerika, bu eylemlerin suç ortağıdır.”

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