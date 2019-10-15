PKK/YPG’ye silah yağdırdılar

Hollanda Dışişleri’nden de Türkiye’ye operasyonlarını durdurma çağrısı yapılırken Türkiye’ye askeri ürünlerin ihracatını askıya alma kararı aldıkları açıklandı. Almanya ile Fransa, Barış Pınarı Harekatı’nın 4’üncü gününde Türkiye’ye silah satışını askıya aldıklarını duyurdu. Öte yandan Barış Pınarı Harekatı’na karşı çıkarak “sivil hassasiyet”ini dillerinden düşürmeyen batılı ülkeler terör örgütlerini silaha boğarken bu kaygıyı akıllarına bile getirmiyor.

PKK'ya gönderilen silahlar.

ELİ EN AÇIĞI ABD…

PYD/ PKK’nın elinde çeşitli tip ve markada ABD menşeli silah bulunuyor. BFG 50 A keskin nişancı tüfeği, McMillan Tac-50 keskin nişancı tüfeği, MK-19 bomba atar, M-14 ve M-16 piyade tüfeği, M4 Carbine piyade tüfeği, FGM-148 Javelin anti-tank füzesi, BGM-71 TOW anti-tank füzesi, M-72 LAW anti-tank silahı, M-136 AT4 LAW anti-tank silahı, TOW füzesi, IAG Guardian, Hummer ve Cougar zırhlı personel taşıyıcıları, Humvee askeri araç, 80 ve 120 milimetre havan topu, el bombası, uçaksavar, insansız hava araçları, Manpad füze, mayın, iletişim ve lojistik destek malzemeleri bunlar arasında yer alıyor.

HANGİ ÜLKEYİ İSTERSEN VAR!

Terör örgütü militanları gibi kullandığı silahlar açısından “çok uluslu” bir özellik taşıyor. Bazı örnekler şöyle:

İngiltere: Roket atar, saldırı tüfekleri

İspanya : Tabanca, tüfek, el bombası

İtalya: Benelli B76 model tabanca, piyade tüfekleri, VS 50, VS 69 anti-personel mayınları. İsrail: AT4 (M136) LAW silahı.

Belçika: Browning Hi-Power tabanca, FN marka silahlar





Almanya bunlara endişelen!

Terör örgütü PKK/PYD- YPG, Almanya’dan MILAN ATGM tanksavar füzesi, HK 23 makinalı tüfek, MG 3 makinalı tüfek, G-3 piyade tüfeği, Mauser piyade tüfeği, Heckler& Koch G36 saldırı tüfeği, ATF Dingo ağır zırhlı askeri araç, P1 tabanca, DM51A1 parça tesirli el bombası aldı. Bu kadar büyük askeri mühimmatı alırken terör örgütünün Almanya’nın nasıl endişelerini giderdiği merak konusu oldu.