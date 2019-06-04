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Dünya PKKdan 2 günde 6 katliam
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ORTADOĞU

PKK'dan 2 günde 6 katliam

Terör örgütü PKK, Ramazan ayının son iki gününde Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde 6 farklı noktaya bombalı saldırı düzenledi. Azez'de meydana gelen son saldırıda çoğu kadın ve çocuk 21 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıda, bayram alışverişi için babasıyla çarşıya çıkan bir çocuk da hayatını kaybetti. Acılı baba, kucağında ölen küçük oğlunu bağrına bastı ve göz yaşı döktü.
Saldırıda, bayram alışverişi için babasıyla çarşıya çıkan bir çocuk da hayatını kaybetti. Acılı baba, kucağında ölen küçük oğlunu bağrına bastı ve göz yaşı döktü.

Ramazan ayının son iki gününde Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde 6 farklı noktaya bombalı saldırı düzenlendi.

El Bab, Çobanbey, Cinderes ve Azez’de patlatılan bombalarda 27 sivil hayatını kaybetti. Terör saldırılarının en kanlısı 2 Haziran gecesi Azez’e düzenlenen bombalı araçla süzenlenen saldırı oldu. Azez Asayiş Merkezi Müdürülüğü önünde patlatılan bombalı araç, çoğu kadın ve çocuk 21 sivilin ölümüne, 50 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜ

Yaralılardan 7’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan 9 Suriyeli de, Kilis'te tedavi altına alındı. Azez'de hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu ifade edilirken saldırı sonrası yürek burkan görüntüler kaydedildi.

Bayram alışverişi için çocuğunu çarşıya götüren bir baba kucağında ölen küçük oğlunu bağrına bastı ve uzun süre göz yaşı döktü. ÖSO Azez Emniyet Birim Sorumlularından Firas Şeyh Muhammed, saldırıların arkasında PKK ve Suriye El Muhaberatı’nın olduğunu söyledi.

ÖNLEMLERİ ARTTIRILDI

Muhammed, "2 günde 6 terör eylemi gerçekleştiren PKK’nın hedefinde bölgede sağlanan huzur ortamı var" dedi. ABD destekli terör örgütü PKK’nın Afrin ve Zeytin Dalı bölgelerine terör saldırılarına karşı güvenlik önlemleri artırıldı.

PKK’nın sınır kapıları, güvenlik birimlerine ait merkezler ve alışveriş yoğunluğu olan noktalara yönelik bombalı eylem hazırlığı yaptığı yönünde elde edilen istihbari bilgiler tüm muhalif gruplar ve emniyet-asayiş birimlerine gönderildi. Terör örgütünün Suriye koluna verdiği terör saldırılarının arka planında Türkiye'nin Hakurk harekatı ve Kuzey Irak’ta kaybettiği teröristlerin intikamı ile Türkiye garantörlüğünde güvenli bölgeye dönüşen yerleşim birimlerinin olduğu belirtildi.

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  • YPG'ye karşı ayaklanın
  • Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’un önde gelen aşiretlerinden Bakkara, aşiretleri, kabileleri ve halkı, bölgeyi işgal eden ve son dönemde tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK’ya karşı ayaklanmaya davet etti. Deyrizor’un ileri gelen aşiretlerinden Bakkara, bölgede tarım arazilerini yakan terör örgütü YPG/PKK’ya karşı harekete geçmek için bildiri yayımladı. Yazılı bildiriye göre, YPG/PKK, yangınlara karşı mücadele eden Bakkara Kabilesi Şeyhi Haçim El-Beşir’in evini bastı ve alıkoydu. El-Beşir bunun üzerine, aşiret mensuplarına, Deyrizor’un batı kırsalında aşirete bağlı ailelerin yaşadığı Şakra, El Hisan, El Cia, Mıheymide, Sıfire, El Kisra, El Cizre, El Havayic köylerine giden yolları tutma talimatı verdi.
  • KANDİL KADROLARINA KARŞI AYAKLANMA
  • Bildiride el- Beşir, çevredeki diğer Arap kabile ve aşiretlerine yönelik de şu ifadeleri kullandı: “Başta Ukeydat, El Busarsya, El Buhabur, El Ubeyd, El Raviyin, El Cubur, Şammar, Tayyi, El Muhlemiyye, Harb, Udvan, El Valde, El Afadile, Inize, Beni Sab’a, El Nıaim, El Havatine, El Dıleym, El Şarabin, Ceys olmak üzere tüm diğer Arap kabile ve aşiretlerindeki kardeşlerimize, zenginliklerimizi çalan, gençlerimizi tutuklayan, şeyhleri ve yaşlıları aşağılayan ve tarım mahsullerini yakarak aç bırakma politikası uygulayan ‘Kandil’ kadrolarına karşı, onur ve şerefin korunması adına ayaklanma başlatma çağrısında bulunuyoruz.”

Azez'de terör saldırısı
OYNAT 01:13
Azez'de terör saldırısı
Suriye'nin Azez bölgesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 14 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı. İftar sonrası asayiş binası önünde gerçekleştirilen saldırı sonrası bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.

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