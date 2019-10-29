PKK'nın DEAŞ ticareti

ABD desteğiyle Suriye’nin büyük bir bölümünü işgal eden terör örgütü SDG/PKK, DEAŞ’lıları gelir kapısı yaptı. PKK’nın kamplarda tuttuğu örgüt üyelerini yüklü miktarda paralarla serbest bıraktığı, uluslararası fonların DEAŞ’lılara dağıtılsın diye verdiği yardım kartlarını, para karşılığı sattığı ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmalarından faydalandığı Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ve yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre terör örgütü SDG, DEAŞ mahkumlarının bulunduğu hapishanelerdeki güvenliği gevşetti. SNHR cezaevlerinden kaçanlar hakkında ‘resmi’ bir veri bulunmuyor.

RAKKA VE AYN İSA İLK SIRADA

Yerel kaynaklar ise Rakka kuzeyindeki Ayn İsa başta olmak üzere yüzlerce DEAŞ’lı serbest bırakıldı. DEAŞ’la ilgili önemli tehlikelerden birisi de yine PKK yönetimindeki El Hol kampı. SNHR’ye göre kampta çoğu çocuk ve kadın 70 bine yakın insan var. Bunların bir kısmı DEAŞ’lı teröristlerin aileleri ve yabancı uyruklu şahıslar teröristler. Ancak kampta Irak ve Suriye’de DEAŞ’ın kontrol ettiği bölgelerden zorla göç ettirilen aliler de var. Ortalama bir şehirden büyük bir gözaltı merkezine dönüşen kampta terör örgütü PKK’nın önemli gelir kaynaklarında birisi oldu. PKK/SDG kamplardaki mahkumları büyük miktarda paralar karşılığında serbest bırakıyor. Yerel kaynaklara göre kişi başı istenen ücret 10 bin dolara kadar çıkıyor.

İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR

Ağırlıklı olarak kadın ve çocukların barındığı kamplarda SDG/PKK’ya bağlı sözde polis ve gardiyanların birçok kişiyi işkence ederek öldürüyor. Cinsel saldırılar da hat safhada. Bu tablo örgüt üyelerini de kamplardan kaçmaya yönlendiriyor. SNHR yetkilileri “SDG’nin, kamptaki mültecilerden 45’i kadın olmak üzere en az 583 kişiyi, 2017’nin başından Temmuz 2019’a kadarki süre zarfında bilinmeyen lokasyonlara götürdüğünü belgeledik” ifadelerini kullanıyor. Bu durum örgütün insanları kaçırmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

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PKK DEAŞ’I BESLİYOR

DEAŞ’ın terör ideolojisinin kamplardaki varlığını sürdürdüğünü ifade eden SNHR yetkilileri, “SDG bu aileleri, özellikle çocukları rehabilite etmek ve topluma entegre etmek için herhangi bir program uygulamamaktadır. Bu nedenle kamptaki ailelerin çoğu hala aşırılıkçı ideolojiyi taşımaktadır, ki bu da SDG’nin ırkçı uygulamaları ve baskı politikalarından besleniyor” ifadelerini kullanıyor.

Duyum aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü YPG’nin DEAŞ’lıları npara karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar aldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "YPG'lilerin Barış Pınarı Harekatı'nı da bahane ederek DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bıraktığına dair duyumlar geliyor. Bunları da takip ediyoruz ve inceliyoruz. Zaten bir terör örgütünden de başka bir şey beklenmez." diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca, Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekilmemeleri halinde Türkiye'nin teröristleri temizleyeceğini anlatarak, "Varsa çıkmayan, bunu temizleriz. Bu anlamda, (Barış Pınarı) Harekata ara verdik ya da o bildirimden sonra durdurduk demek, burada kalan teröristlere karşı hiçbir şey yapmayacağız anlamına gelmez. Zaten sahada biz varız, askerimiz orada, geri çekilme yok." dedi.

Yardım kartlarını da sattı

SDG/PKK, kampta tutulanlar için uluslararası fonlar tarafından sağlanan yardımları bile örgütü aktarıyor. Kamplardaki ailelere yeterli gıda, su ve ilaç tahsis edilmesine izin vermeyen örgüt, ailelerin ücretsiz olarak alması gereken yardım kartlarını para ile satıyor. Kamptakilere verilmesi gereken hizmetlerin önemli bir bölümü SDG ya da bağlı kişiler tarafından para ile satılıyor.

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