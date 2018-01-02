DünyaPlanlar Beyaz Sarayda yapıldı
ORTADOĞU

Planlar Beyaz Saray’da yapıldı

İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, ABD öncülüğünde Beyaz Saray’da 12 Aralık tarihinde düzenlenen gizli İran toplantısında alınan kararlar arasında ülkede başlayacak ayaklanmanın da olduğunu rahatlıkla söylenebileceğini belirtti.

Fatih ÖzerYeni Şafak
​​İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur
​​İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur

Uygur şöyle konuştu: “İsrail’den üst düzey askeri yetkilileri de katıldığı toplantıda İran’ın Ortadoğu’daki gidişatının önü kesilmek istendi. İran’ın Suriye’deki etkisini azaltmak ve Hizbullah’a verdiği desteği engellemek için İran’ı iç karışıklığa sürüklediler. Siyasi iktidarı yıkmak halk ayaklanmasıyla daha kolaydır. Ayaklanan halkı yönlendirmek ise daha kolaydır. ABD ve İsrail’in İran ayaklanmalarda parmağı olduğunu söyleyebiliriz. Bunun planları Beyaz Saray’da yapıldı. İran içerideki sorunlarıyla meşgul edilerek dışarıdaki ilişkileri baltalanmış olacaktır. İran dışarıda zayıflayacaktır.”

Mehmet Şahin

Suriye ve Irak'taki planın aynısı

ABD’nin yaptırımlarının bugünkü tabloyu hazırladığını söyleyen Uluslararası İlişkiler ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin İran isyanının ilk işaretinin 2009’da verildiğini belirterek şunları söyledi: “O dönemde yaşanan darboğaz halkı sokaklara inmeye itmiş ve çok sayıda protestocu öldürülmüştü. İsyanın üstü geçici olarak örtüldü. Kalıcı çözümler bulunamadığı için isyan yeniden patlak verdi. ABD’nin İran siyasetine karışması ve ülkeyi günden güne kötüleştirdi. ABD, Irak’ta ve Suriye’de uyguladığı ekonomik yaptırımları ve bölünme süreçlerini İran’da da uygulamaya başladı. Sokağa çıkan halk ABD tarafından destekleniyor. Bir ülkede iktidarı yıkmak istiyorsanız bunu halk ile yaparsınız. ABD bunu çok iyi bildiği için halk üzerimden İran siyasetine hükmetmeyi planlıyor.”

Tehlikeli tırmanış
DÜNYA
Tehlikeli tırmanış

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