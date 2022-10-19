Dünya Polonya İsrail Büyükelçisini görüşmeye çağırdı
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Polonya İsrail Büyükelçisi’ni görüşmeye çağırdı

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Varşova Büyükelçisi Yacov Livne'yi Polonya'nın güneydoğusundaki Sobibor Nazi kampında yaptığı konuşma nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

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Haber Merkezi İHA
Polonya İsrail Büyükelçisi’ni görüşmeye çağırdı
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Büyükelçi Yacov Livne, Sobibor Nazi İmha Kampındaki esirlerin ayaklanmasının 79. yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada söz konusu kampı daha önce İsrailli öğrenci gruplarının ziyarete geldiklerini, ancak bugün bu ziyaretlerin Polonya Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde mümkün olmadığı açıklamasında bulundu. Polonya Dışişleri Bakanlığı ise İsrailli Büyükelçi’nin sözlerine kamuoyunu yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bakanlık, bugün öğleden sonra konuya ilişkin görüşlerini iletmek üzere Büyükelçi Livne’yi Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasina, İsrail Büyükelçisi’nin sözlerinin tüm gerçeği yansıtmadığını, İsrailli gençlerin silahlı korumalar olmaksızın Polonya’yı ziyaret edebileceklerini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakanlığı, öğrenci gruplarının ziyaretleri sırasında silahlı İsrailli Mossad ajanlarının eşlik etmesine karşı çıktığı için İsrail söz konusu gezileri geçtiğimiz Haziran ayında askıya almıştı. Polonya, İsrailli öğrenci gruplarına Almanya ve Fransa’da silahlı korumaların eşlik etmediğini, buna karşılık Polonya’da silahlı korumalarla gezilmesinin genç İsrail vatandaşlarında diğer ülkelere nazaran Polonya’da daha fazla tehlikede oldukları inancını oluşturabileceğini ifade etti. Ülkedeki antisemitizm vakalarının Almanya, Fransa, Rusya’ya nazaran daha az olduğunu belirten Polonya’nın, İsrail’e karşı iyi niyet göstergesi olarak silahlı korumalar olmaması koşuluyla söz konusu gezilere hemen başlanmasına izin vereceği belirtildi.

Her yıl yaklaşık 40 bin İsrailli öğrenci, okul gezisi kapsamında bin yılı aşkın süre boyunca yaşayan ataları hakkında bilgi almak için Polonya’ya gelerek Polonya’da kurulmuş yüzlerce Nazi imha kamplarını ziyaret ediyordu.

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