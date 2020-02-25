Dünya Pompeo Esed zafer elde edemeyecek
AMERİKA

Pompeo: Esed zafer elde edemeyecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Esed rejiminin Rusya desteğiyle İdlib'de sürdürdüğü saldırılara atıfta bulunarak, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Rejimin yaptığı saldırıların Türkiye ile çatışma riskini arttırdığını kaydeden Pompeo, Esed'in askeri bir zafer elde edemeyeceğini savundu. Ayrıca İran'ın ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duyduklarını dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İdlib'deki gelişmelere değinen Pompeo, Esed rejiminin askeri bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

Rejimin yaptığı saldırılar NATO müttefikimiz Turkiye ile çatışma riskini arttırmaktadır. Cevap, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı uyarınca daimi bir ateşkes ve BM liderliğindeki müzakerelerdir. Başkan (Donald) Trump'ın da salı günü belirttiği gibi Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz.

Çin ve İran'a sansür tepkisi

Öte yandan Pompeo, tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını konusunda "bilgi sakladıkları" gerekçesiyle Çin ve İran'a tepki gösterdi.

  • Pompeo, "ABD, İran rejiminin ülkelerindeki koronavirüs salgını ile ilgili hayati öneme sahip ayrıntıları sansürlemesinden derin endişe duymaktadır. Bu konuda sansür uygulamanın ölümcül bedelleri olur." ifadesini kullandı.

Çin'de ürkütücü korona virüs tatbikatı
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Çin'de ürkütücü korona virüs tatbikatı
Çin'in Henan Eyaleti'nde güvenlik güçleri Korona virüs tatbikatı gerçekleştirdi. Kontrol sırasında virüs tespit edilen bir kişinin polisle işbirliği yapmaması halinde uygulanacak prosedürün görüntüleri Çin polisi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Rutin kontroller sırasında virüs tespit edilen bir sürücüden aracından çıkması isteniyor. Videoda araçtan inerek polise karşı gelen sürücü Çin'in SWAT ekipleri tarafından başına file geçirilerek etkisiz hale getiriliyor.


İran'ın virüs sebebiyle yaşanan ölüm vakalarında Çin'den sonra ikinci sırada olduğunu vurgulayan Pompeo, İran'a koronavirüs vakalarının ve ölüm sayısı hakkında örtbas girişiminde bulunmaması ve gerçeği anlatması çağrısında bulundu.

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