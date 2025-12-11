Yeni Şafak
Portekiz'de 12 yıl sonra ilk grev: Ulaşım sektörü felç

14:3511/12/2025, Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Portekiz'de sağ görüşlü azınlık hükümetinin çalışma reformuna karşı yapılan genel grev, özellikle ulaşım sektörünü olumsuz etkiledi.

Portekiz'de, hükümetin sunduğu çalışma reformuna karşı çıkan işçi sendikalarının çağrısıyla, 12 yıl aradan sonra 24 saatlik genel greve gidildi.

Başkent Lizbon'da metro istasyonları gece yarısından itibaren kapalı tutulurken, ülke genelinde şehirler arası otobüsler, tren seferleri durduruldu.

Ayrıca hava yolu ulaşımında da ciddi aksaklıklar yaşanırken, Air Europa şirketi Portekiz ile bağlantılı tüm uçuşlarını iptal etti, İberia yüzde 75 oranında azalttı, TAP Portugal ve diğer hava yolu şirketleri de asgari hizmet verdi.

Sendikalar, hükümetin sunduğu çalışma reformunun işten çıkarmaları kolaylaştırdığını, çalışma saatlerini serbestleştirdiğini ve emzirme izni gibi hakları olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Portekiz İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu-Ulusal Sendikalar Birliği (CGTP-IN) Genel Sekreteri Tiago Oliveira, basına yaptığı açıklamada,
"Hükümet, istikrarlı bir yaşam hakkını, gelecek umudu olan onurlu bir yaşam hakkını ortadan kaldırmak istiyor"
dedi.

Genel grev dolayısıyla başta başkent Lizbon olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde gösteriler düzenleniyor.

Portekiz'de 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimden sonra sağ görüşlü Demokratik İttifak'ın (AD) lideri ve Başbakan Luis Montenegro'nun kurduğu azınlık hükümetinin, ilk kez bir icraatı bu kadar büyük tepki aldı.

Ülkede muhalefetteki sol görüşlü siyasi partiler de hükümetten çalışma reformunu geri çekmesini talep etti.



