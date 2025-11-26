Belçika'da grev üçüncü gününde: Toplu taşıma aksadı uçuşlar durdurdu

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve çalışma koşullarında yapmak istediği değişiklikleri protesto etmek için "Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev başlatmıştı.