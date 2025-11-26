Yeni Şafak
Belçika'da grev üçüncü gününde: Toplu taşıma aksadı uçuşlar durdurdu

12:3626/11/2025, Çarşamba
AA
Belçika'da, hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto etmek için başlatılan 3 günlük grevin son gününde kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, uçuşlar durdurdu.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin emeklilik gibi sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve çalışma koşullarında yapmak istediği değişiklikleri protesto etmek için "Kasım Çağrısı" adı verilen 3 günlük grev başlatmıştı.

Grev dalgası çerçevesinde bugün kamu çalışanlarının büyük kısmı iş başı yapmadı, okul, kreş, hastane ve belediye hizmetleri durma noktasına geldi.

Çöp toplama ve posta hizmetleri de aksadı.

Demir yolu çalışanlarının greve katılması dolayısıyla ülke genelinde tren seferlerinin sayısı düşürüldü.

Brüksel'in toplu taşıma şirketi (STIB) çalışanları greve katılırken, başkentteki otobüs seferlerinin tümü metro ve tramvay seferlerinin de önemli bir kısmı iptal edildi.

Belçika'nın Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların greve katılmasıyla toplu ulaşım sorunu ülke geneline yayıldı.

Greve, Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışan personelin de katılmasıyla Charleroi havalimanından bütün seferler, Brüksel havalimanından da kalkış yönlü seferler iptal edildi.

Grevin ilk gününde özellikle ulaşım, ikinci gününde ulaşımın yanı sıra kamu hizmetleri olumsuz etkilenmişti.

Ülkede şubat ayında göreve başlayan, Bart De Wever'in başbakanlık görevini üstlendiği hükümet, ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYH) yüzde 100'ünü aşan "aşırı yüksek" kamu borcunu azaltacak tedbirleri hayata geçirmek istiyor.

Sendikalar, hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintileri ve kemer sıkma politikalarını sert biçimde eleştiriyor.

Bu çerçevede, Belçika'da yıl içinde çok sayıda grev yapılmış, uçuşlar gerçekleştirilememiş ve hayat durma noktasına gelmişti.

