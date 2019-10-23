Dünya Protestolar İspanyayı yakıyor
AVRUPA

Protestolar İspanya’yı yakıyor

İspanya’nın doğusundaki Katalonya bölgesinde başlayan ve şiddet olaylarıyla öne çıkan gösteriler, ülke geneline yayılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İspanya'da gösteriler şiddetleniyor.
İspanya'da gösteriler şiddetleniyor.

Tutuklu yargılanan 9 Katalan siyasetçinin 9 ila 13 yıl hapis cezası almasının ardından Katalonya’da başlayan gösteriler dalga dalga ülkenin diğer kentlerine sıçradı. Son bir haftada, başta Bask bölgesi, Madrid ve Valensiya olmak üzere İspanya’nın farklı kentlerinde, mahkum olan Katalan siyasetçilerin serbest bırakılmasına yönelik gösteriler düzenlendi. İspanya’da bağımsızlık yanlısı girişimleriyle öne çıkan diğer bir bölge olan Bask özerk yönetiminin Bilbao ve San Sebastian kentlerinde “Referandum suç değil. Kendi geleceğine karar verme hakkını savunuyoruz” mesajı altında gösteriler yapıldı.

İspanya’da aşırı sağ görüşlü Vox partisinin pazar günü Bilbao kentinde düzenlediği mitingi protesto etmek isteyen faşizm karşıtı gruplar ile izinsiz gösteriye müdahale eden polis arasında çıkan olaylarda 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada mahkum edilen Katalan siyasetçilere destek için geçen hafta başkent Madrid’de düzenlenen ve aşırı sağ görüşlü grupların önlemeye çalıştığı gösteri de olaylı geçti. Kent merkezinde karşı gruplar ve polis arasında çıkan olaylarda bir polis 26 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı. Madrid Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Isabel Diaz Ayuso, “Katalonya ile ilgili ülke genelindeki tansiyonun düşmesine kadar bu tip gösterilere izin verilmemesini” istedi. Diğer yandan bazı kentlerde, meydanlara çıkan milliyetçi gruplar da İspanya’nın birliğinden yana gösterilerle Katalonya’daki ayrılıkçı girişimlere karşı çıktı.

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