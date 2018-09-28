Dünya Provokatif Adil Yiğit Can Dündarın tetikçisi çıktı
AVRUPA

Provokatif Adil Yiğit Can Dündar'ın tetikçisi çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında provokatör bir kişi slogan attı. Güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarılan kişinin Adil Yiğit isimli provokatörün Can Dündar'ın tetikçisi olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında provokatör bir kişi slogan attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında provokatör bir kişi slogan attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında provokatör Adil Yiğit, güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı. Slogan attığı için yaka paça salondan çıkarılan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı.

Adil Yiğit isimli provokatör, üzerinde "Gazetecilere özgürlük" yazan tişört giymesi üzerine görevliler tarafından toplantıdan çıkarıldı. Basın toplantısını provoke eden Adil Yiğit bakın kim çıktı?

Adil Yiğit'in Can Dündar'la sıkı fıkı olduğu ortaya çıktı.

Başkan Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında slogan attığı için yaka paça salondan çıkarılan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı. Salondan çıkarılan provokatörün, Türkiye düşmanı faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Avrupa Postası Yayın Yönetmeni Adil Yiğit olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan-Merkel basın toplantısında provokasyon girişimi
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Erdoğan-Merkel basın toplantısında provokasyon girişimi
Erdoğan ve Merkel'in ortak basın toplantısı sırasında provokasyon yapan bir kişi güvenlik güçleri tarafından salondan çıkarıldı.


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Provokatif!

Ajan Can Dündar'ın yakın arkadaşı olan Adil Yiğit'in sık sık böyle provokasyonlara başvurduğu öğrenildi. 2017 yılındaki Almanya'daki G-20 zirvesine de alınmayan Adil Yiğit'in 35 yıldır Almanya'da Türkiye düşmanı faaliyetlerde bulunduğu belirtiliyor. Almanya'daki faaliyetlerinden dolayı sınırdışı edilmekle tehdit edilen Adil Yiğit'in Türkiye vatandaşlığından çıkarıldığı ve mülteci pasaportu ile Almanya'da yaşadığı öğrenildi.

Can Dündar'ın tetikçisi

Almanya'da 3 yıl hapis cezası alan Adil Yiğit'in resmi toplantılarda akredite olamayan gazeteciler arasında yer aldığı belirtiliyor. Merkel-Erdoğan basın toplantısını sabote etmeye çalışan Adil Yiğit'in bu skandal çıkışı "Can Dündar gelemedi ama tetikçisini gönderdi" şeklinde yorumlandı.

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