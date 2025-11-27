Yeni Şafak
Provokatörlerin amacı kaosu sürdürmek

Neslihan Önder
04:0027/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Suriye.

Suriye’nin Tartus, Lazkiye, Hama ve Humus kentlerindeki Alevi çoğunluklu bölgelerde rejim kalıntılarının yönlendirmesiyle hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

Göstericilerin taş, sopa ve bıçaklarla hükümet yanlılarına saldırdığı olaylara karşı Suriye güvenlik güçleri zırhlı araçlarla müdahale etti. Yaşanan gerilimi değerlendiren Suriye yönetimi sahil bölgesi Basın Müdürü Ahmad Bakour, “Amaçları kaosu sürdürmek ve adalet devletinin kurulmasını engellemek. Halkımıza karşı suç işleyenlerin yargılanmasını istemiyorlar” dedi. Protestoların arka planında “dışarıdan yapılan kışkırtmalar” olduğunu belirten Bakour, provokasyonların baş aktörlerinden birinin Şeyh Gazal Gazal olduğunu söyledi. Bakour, Gazal’ın geçmişte Türkmen Dağı’nda Mihraç Ural’ın yanında savaşarak halkı bölgeden göç ettiren isimlerden biri olduğunu hatırlattı ve “Amaçları kaosun sürmesi ve beklenen adalet ile hak devletinin kurulmasının engellenmesidir” dedi.



#Suriye
#Ortadoğu
#Protesto
