Putin: Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Putin, Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Onların amacı barış değil, savaşın tarafındalar. Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız. Hatta Trump'ın önerilerinde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıklarında bile, tüm bu değişikliklerin tek bir amaca yönelik olduğunu açıkça görüyoruz: Tüm barış sürecini engellemek, Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez talepler ortaya atmak” ifadelerini kullandı.