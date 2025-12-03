Yeni Şafak
Putin: Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil

13:253/12/2025, Çarşamba
DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere açıklamalarda bulundu
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gazetecilere açıklamalarda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesi mümkün değil” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner’le görüşmesi öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Putin, Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Onların amacı barış değil, savaşın tarafındalar. Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız. Hatta Trump'ın önerilerinde bazı değişiklikler yapmaya çalıştıklarında bile, tüm bu değişikliklerin tek bir amaca yönelik olduğunu açıkça görüyoruz: Tüm barış sürecini engellemek, Rusya açısından kesinlikle kabul edilemez talepler ortaya atmak” ifadelerini kullandı.


Ukrayna’nın Karadeniz’deki tankerlere yönelik saldırılarını eleştiren Putin, “Tankerlere yönelik saldırılar, uluslararası sularda değil, başka bir devletin, üçüncü bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde gerçekleştirildiğinde korsanlık haline gelir” diye konuştu.


Putin, Rusya’nın söz konusu saldırılara yanıt vereceğini söyleyerek, “Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek. Saldırılar devam ederse, Ukrayna'ya bu korsanlık operasyonlarını gerçekleştirmede yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemleri olasılığını değerlendireceğiz” açıklamasında bulundu.



