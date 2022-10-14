Dünya Putin Cumhurbaşkanı Erdoğana esir değişimindeki rolü nedeni ile minnettarız
AVRUPA

Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esir değişimindeki rolü nedeni ile minnettarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Putin: Cumhurbaşkanı Erdoğana esir değişimindeki rolü nedeni ile minnettarız
Rusya Devlet Lideri Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan, Ukrayna ile ilgili esir değişimi dahil birçok konuda kilit rol oynadı. Bu nedenle kendisine minnettarız. Erdoğan tahıl koridorunun açılmasında da etkili oldu ama maalesef tahıl fakir ülkelere gitmiyor. Dün kendisiyle bu konuyu da konuştuk" dedi.

Putin, "Kiev eskiden müzakere talep ediyordu, şimdi resmi karar aldıklarını ve müzakere yapmayacaklarını söylüyorlar. Biz İstanbul'da belirli anlaşmalar sağladık ama Rus askerleri Kiev'den uzaklaşınca müzakere istekleri yok oldu" diye konuştu.

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BIDEN'LA OLASI GÖRÜŞME

Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la ilgili ise, "G20'de görüşmeye hazır olup olmadığını Joe Biden'a sormalı. Biden ile görüşmeye gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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