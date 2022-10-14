Dünya Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupaya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi
ASYA

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi

Moskova'da Rus Enerji Haftası forumunda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye üzerinden Avrupa'ya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini belirtti. Novak aynı zamanda Rusya ve Türkiye'nin enerji alanında son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Türkiye üzerinden Avrupaya 63 milyar metreküp gaz ihraç edilebileceğini söyledi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya Enerji Haftası forumunda Türkiye ile Rusya arasında yaşanan enerji ilişkisine değindi. Türkiye ile ilişkilerin iyi gittiğini belirten Novak Avrupa'da yaşanan doğalgaz krizinede çözüm önerisi sundu.

'DOĞALGAZDA YÜKSEK FİYAT İSTEMİYORUZ'

Novak, Rus gazının Türkiye'ye ihracatında fiyat indirimi konusuna ilişkin olarak da piyasadaki mevcut fiyatların yapay bir şekilde meydana geldiğini söyledi. Avrupalı siyasetçilerin, Avrupa piyasalarında yapay bir doğal gaz arz sorunu yarattığını belirten Novak, "Belki de en önemli konu, fiyatların normalleşmesi için Avrupa'daki kaynakların yeterliliğinin nasıl sağlanacağıdır. Biz yüksek fiyatlar istemiyoruz çünkü fiyatlar yüksekse alternatif, yenilenebilir enerji kaynakları daha hızlı kullanılmaya başlanabilir." diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEN AVRUPAYA GAZ İHRAÇ EDİLEBİLİR'

Yerini TürkAkım'a bırakan Güney Akım boru hattının, zamanında toplam dört hat üzerinden planlandığını dile getiren Novak, "Güney Akım, yaklaşık 63 milyar metreküp kapasiteyle dört hat olarak planlanmıştı. Bu potansiyel, talep olması, ilgili boru hatlarının güvenilir ve emniyetli bir şekilde işletilebilmesi koşuluyla Karadeniz ve Türkiye üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz ulaştırmak için kullanılabilecek kapasitedir." dedi.

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