Dünya Putin ile geçen hafta görüşen Başhekimde koronavirüs çıktı Hastanede kendisine eşlik etmişti
KORONAVİRÜS

Putin ile geçen hafta görüşen Başhekim'de koronavirüs çıktı: Hastanede kendisine eşlik etmişti

Rusya Devlet Başkanı Putin’e Moskova’daki Kommunarka Enfeksiyon Hastanesi’ni ziyaretinde eşlik eden Başhekim Protsenko’da koronavirüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Başhekim Protsenko ve Devlet Başkanı Putin.
Başhekim Protsenko ve Devlet Başkanı Putin.

Rus devlet kanalı Rossiya-24’e göre Başhekim Protsenko’nun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedavisi süren Protsenko’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Protsenko, yaptığı açıklamada, testin pozitif çıktığını doğrulayarak, mesafeyi koruyarak çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı
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Putin ile görüşen başhekim koronavirüse yakalandı
Rusya'da koronavirüs hastaları için oluşturulan özel karantina hastanesi Kommunarka'nın Başhekimi Denis Protsenko'nun koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Başhekim geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hastanede ağırlamış ve Rus lider ile maskesiz olarak uzun süre görüşmüştü.

Hastanede eşlik etmişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Protsenko’nun hastane ziyaretinde Putin ile beraber gezdiğinin hatırlatılması üzerine, "Putin'e düzenli olarak Kovid-19 testi yapılıyor ve her şey normal" açıklamasında bulundu.

Geçen hafta Putin, Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Moskova’daki Kommunarka Hastanesi'ne ziyarette bulunmuş, Putin’e hastanenin Başhekimi Denis Protsenko da eşlik etmişti.

Putin, hastanedeki enfeksiyon bölümüne, virüse karşı özel sarı elbise ve yüzünün tamamını kapatan maske giyerek girmişti.

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