Putin'den Aliyev ve Paşinyan'a 'Dağlık Karabağ' telefonu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin iki lidere, ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı için teşekkür etti.

Haber Merkezi 12 Mart 2021, 20:35 Son Güncelleme: 12 Mart 2021, 20:41 AA