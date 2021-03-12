Dünya Putinden Aliyev ve Paşinyana Dağlık Karabağ telefonu
ASYA

Putin'den Aliyev ve Paşinyan'a 'Dağlık Karabağ' telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'daki son gelişmelere ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin iki lidere, ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı için teşekkür etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev ve Paşinyan’la telefonda görüştüğü belirtildi.

"Dağlık Karabağ'daki gelişmelerden memnunuz"

Görüşmelerde, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmaların ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ateşkes rejimine tümüyle uyulduğu, bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı ve sakin kaldığı memnuniyetle ifade edildi." ifadesi kullanıldı.

"Çalışma grubunun faaliyetleri olumlu"

Açıklamada, Güney Kafkasya'da ekonomik ve ulaşım bağlarına yönelik engellerin kaldırılmasıyla ilgili konuların istişare edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda, üç ülkenin başbakan yardımcılarının eş başkanlık yaptığı çalışma grubunun faaliyetleri olumlu bir şekilde not edildi. Rusya-Azerbaycan ve Rusya-Ermenistan iş birliğiyle ilgili güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu."

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