Ermenistan ordusundan Paşinyan'a ikinci muhtıra: İstifa et

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımlamıştı.

Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırıp, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı görevden almayı onaylamadı

Görevden alma kararının Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından onaylanmaması sonrası artan Ermenistan'daki yönetim krizi, bugün daha da büyüdü.

Ermenistan ordusundan ikinci çağrı: İstifa et

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ikinci kez Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı. Buna karşılık olarak, Ermenistan ordusu, Paşinyan'a istifa etmesi için yeniden çağrıda bulunduğu bir bildiri yayımladı.

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