Dünya Ermenistan ordusundan Paşinyana istifa çağrısı
ASYA

Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Haber Merkezi AA
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Bildiride, Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi istendi.

Destekçilerini sokağa çağırdı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, ordunun istifa talebiyle ilgili yaptığı açıklamada "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi.

Tüm komuta kademesi imzaladı

Paşinyan ve hükümetini istifaya çağıran bildiri, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, tüm yardımcıları, daire başkanları ve büyük askeri birliklerin komutanları tarafından imzalandı.

Ordunun muhtıra metninde neler yazıyor?

Muhtırada şu ifadeler yer alıyor: "Ülkenin içinde bulunduğu bu kadar karmaşık durumda alınan devlet karşıtı ve sorumsuz adımlar atılıyor. Ermeni halkı için bu kritik ve ölümcül durumda yeteri kadar karar veremeyen Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin uzun süredir görevdeki yetkililerin itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına sabırla tahammül ettik.

Ancak her şeyin sınırı var. Ermeni Silahlı Kuvvetleri, görevini onurla yerine getirmiş ve halkla omuz omuza düşmana karşı savaşmıştır. Görevdeki yetkililerin etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar ülkeyi çöküşün eşiğine getirdi. Oluşan durumla hemfikir olan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan Başbakanı ve hükümetinin istifasını talep ediyor, aynı zamanda Vatan ve Artsakh'ı korurken oğulları ölen kişilere karşı güç kullanmaktan kaçınmaları için uyarıda bulunuyor."

  • Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda, Ermenistan tarafı tarihi bir hezimete uğramıştı. Uzun zamandır düzenlenen protestolarla istifası istenen Paşinyan, her gittiği yerde halkın ve muhalefetin tepkisiyle karşılaşıyordu.

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Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.
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