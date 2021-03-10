Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyandan yeni hamle İkinci kez görevden aldı
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​Ermenistan Başbakanı Paşinyan Genelkurmay Başkanı'nı ikinci kez görevden aldı ​

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan yeni hamle: İkinci kez görevden aldı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ikinci kez Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı. İlk görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından onaylanmamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Foto/arşiv: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisinden istifasını istemesi üzerine görevden aldığı ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından onay verilmemesi üzerine görevine devam eden Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan için ikinci hamlesini yaptı.

Paşinyan ikinci kez Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıkladı.

Azerbaycan yenilgisinden sonra Ermenistan'da istenmeyen adam ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan uzun zamandır eleştirilerin hedefinde yer alıyor.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, geçtiğimiz günlerde bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını, dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiğini belirterek Paşinyan'ı istifaya davet etmişti.

"BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Paşinyan ordu tarafından istifaya çağrılmasından sonra "Bu bir darbe girişimidir" diyerek destekçilerini sokağa döktü ve büyük bir yürüyüş düzenledi. Paşinyan daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı.

CUMHURBAŞKANI KARARI REDDETMİŞTİ

Paşiyan'ın bu kararı ise cumhurbaşkanı tarafından veto edildi. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını reddetti.

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