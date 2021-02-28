Dünya Azerbaycandan Ermenistana Karabağ uyarısı Topraklarımızda asker konuşlandırmaya son verin
ASYA

Azerbaycan'dan Ermenistan'a Karabağ uyarısı: Topraklarımızda asker konuşlandırmaya son verin

Ermenistan, 10 Kasım bildirisine rağmen silahlı kuvvetleri personelini, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına askerlik hizmeti için göndermeyi sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuku ve 10 Kasım bildirisini ihlal etmekle suçladığı Ermenistan'a, buna son verme çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ savaşının ardından ateşkesi birçok kez ihlal eden ve kışkırtıcı adımlar atmaya devam eden Ermenistan'ı, askerlerini Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırmaya son vermeye çağırdı.

Askerlik hizmeti için gönderiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasında 10 Kasım 2020'de tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını içeren ortak bildirinin imzalanmasının ardından, Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına askerlik hizmeti için gönderildiği belirtildi.

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Ermenistan 10 Kasım bildirisine uymuyor

Ermenistan birliklerinin şu anda Rus unsurların konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak gönderilmesinin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirisinin de ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada derhal buna son verilmesi istendi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da yaşanan darbe girişimi hakkında açıklamalarda bulundu. Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, 'Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim' dedi.
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