Azerbaycan'dan Ermenistan'a Karabağ uyarısı: Topraklarımızda asker konuşlandırmaya son verin

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ savaşının ardından ateşkesi birçok kez ihlal eden ve kışkırtıcı adımlar atmaya devam eden Ermenistan'ı, askerlerini Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırmaya son vermeye çağırdı.
Askerlik hizmeti için gönderiliyor
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki ülke arasında 10 Kasım 2020'de tüm askeri faaliyetlerin durdurulmasını içeren ortak bildirinin imzalanmasının ardından, Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına askerlik hizmeti için gönderildiği belirtildi.
Ermenistan 10 Kasım bildirisine uymuyor
Ermenistan birliklerinin şu anda Rus unsurların konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı olarak gönderilmesinin Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım 2020 tarihli ortak bildirisinin de ihlali anlamına geldiği belirtilen açıklamada derhal buna son verilmesi istendi.