Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Haremeyn İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi.

Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, Kabe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti.

Huceyli, Kabe'ye gelenler için de koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Günlük ziyaretçi kapasiteleri var

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

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Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin,koronavirüs aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

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Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

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