Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haramı 1,5 milyon kişi ziyaret etti
ORTADOĞU

Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'ı 1,5 milyon kişi ziyaret etti

Suudi Arabistan, umre yapmak ve namaz kılmak maksadıyla, içinde bulunduğumuz Ramazan ayının ilk on gününde, Mescid-i Haram'ı 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haramı 1,5 milyon kişi ziyaret etti
Arşiv

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, Haremeyn İşleri Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ramazan ayının ilk on gününde Mescid-i Haram'da 1,5 milyon kişiye umre ve namaz kılma izni verdi.

Başkanlığın yetkililerinden Usame el-Huceyli ise basına yaptığı açıklamada, Kabe avlusunun tamamen umreciler için tahsis edildiğini belirterek, ziyaretçilerin giriş-çıkış işlemlerinin kontrollü şekilde yapıldığını ifade etti.

Huceyli, Kabe'ye gelenler için de koronavirüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.

Günlük ziyaretçi kapasiteleri var

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı, 6 Nisan'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararları açıklamıştı.

Bu kapsamda, Mescid-i Haram'a ramazan ayı boyunca günlük ziyaretçi kapasitesi, umre için 50 bin, namaz kılanlar için de 100 bin kişi olarak belirlenmişti.

Ayrıca, ramazan ayının ilk gününden itibaren umre yapmak veya namaz kılmak için Mescid-i Haram'ı ziyaret edecek kişilerin,koronavirüs aşısı yaptırmış olması ve hükümetin salgın önlemleri kapsamında geliştirdiği "Tawakkalna" ile "Eatmarna" isimli elektronik uygulamalarından gerekli izin belgesini alması gerektiği kaydedilmişti.

Suudi Arabistan, ramazan ayında Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de vakit, cuma ve teravih namazlarının kılınabileceğini, ülkedeki diğer camilerin de salgın tedbirlerine riayet edilerek açık olacağını duyurmuştu.

Umre ziyaretçileri için aşamalı normalleşme süreci

Geçen yıl salgın nedeniyle Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz kılınmıştı.

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

Kasım 2020'nin başından itibaren ise yurt içi ile dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısındaki gerileme sürüyor

Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
Abone Ol Google News
200 bin kişiyi ağırladı

200 bin kişiyi ağırladı

​Kilosu 15 lira, toplayana ise ücretsiz.
Kadıköyde nefes kesen sen onlar

Kadıköy'de nefes kesen sen onlar

Kritik mücadele ligin zirvesini de altını da yakından ilgilendiriyor.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Bidenın soykırım açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı

​Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi.

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.

​Vaka sayılarındaki gerileme sürüyor.
Milli futbolcu <br>maça damga vurdu

Milli futbolcu
maça damga vurdu

​Attığı iki golle mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

Göz yaşlarına <br>hakim olamadı

Göz yaşlarına
hakim olamadı

​Süper Lig'de Yılmaz Vural'ı ağlatan galibiyet.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.