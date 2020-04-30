Ramazan dizileriyle İsrail propagandası: Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti

Suudi Arabistan kanalında yayınlanan Ramazan dizilerinde İsrail yanlısı mesajlar verilmesi tartışmalara neden oldu. MBC1 televizyonunda yayınlanan “Mahrac 7” ve “Ümmü Harun” isimli dizilerde, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlilerin kötülendiği, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığı, toplumsal hafızanın hedef alındığı belirtiliyor. Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyada, hisselerinin çoğu Suudi Arabistan’a ait olan MBC Medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor. Perde arkasından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından yönetildiği iddia edilen MBC Medya grubu daha önce de Türk dizilerini yayından kaldırması ile tepkiye neden olmuştu.

Muhammed bin Selman

FİLİSTİN HEDEFTE

Suudi Arabistanlı komedyen Nasır el-Kasıbi’nin başrolünde olduğu “Mahrac 7” adlı dizinin her bölümünde farklı bir konu ele alınırken, üçüncü bölümünde İsrail’le ilişkilere yer verildi. Suudi oyuncu Raşid eş-Şamrani tarafından canlandırılan bir karakter, “Beğen ya da beğenme İsrail var” diyerek Kasıbi’ye İsrail’i kabullenmesi gerektiğini söylüyor. Şamrani ayrıca, “Araplar yıllarını Filistin davasıyla kaybetti. Sonuç, lafta kalan ve sonuçsuz bir hüsran oldu” ifadelerini kullanıyor.

DÜŞMAN GÖNDERMESİ

İsrail’e bir şey olmayacağını söyleyen Şamrani, kendilerine saldıran ülkelere rağmen ayakta kaldığını, saldıran ülkelerinse sonunun geldiğini söylüyor. Bir diğer sahnede de Şamrani, Filistinlilerin yardımlarına rağmen Suudi Arabistan’a saldırmak için fırsat kolladığını öne sürerek, “Asıl düşman, senin yanında durmayarak İsraillilerden çok gece gündüz sana hakaret edenlerdir” ifadesini kullanıyor.

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TOPLUMSAL HAFIZAYI HEDEFE KOYDULAR

Tarihçi Muhammed el-İsniyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) - Kuveyt ortak yapımı “Ümmü Harun” isimli dizide, tarihi gerçeklerin çarpıtıldığını belirtti. İsniyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ümmü Harun dizisinde, Filistin yerine İsrail’in İngiliz sömürgesinde olduğu söyleniyor” ifadesini kullandı. Dizide gizli siyasi mesajlar verildiğini kaydeden İsniyan, MBC’nin yayın politikasının İsrail’le normalleşme gerçekleşene kadar bu konuyu işlemeyi sürdürmek yönünde olduğunu belirtti ve kanalı toplumsal tarihi hafızayı felce uğratmaya çalışmakla suçladı.

TROL ORDUSU SAVUNDU

Sosyal medyada Suudi Arabistan’a bağlı “elektronik sinekler” adıyla bilinen trol ordusu ise söz konusu dizilerdeki İsrail yanlısı sahnelerin “gerçeği yansıttığını” iddia ederek eleştirilerin haksız olduğunu ileri sürüyor. Dizide Raşid eş-Şamrani’nin canlandırdığı karakter tarafından söylenen “Asıl düşman, senin bütün fedakarlıklarına rağmen sana hakaret edenlerdir.” şeklindeki ifade, Suudi troller tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Söz konusu troller, dizideki diyaloglar üzerinden Filistinlileri itham eden paylaşımlarda bulunuyor.

Hamas’tan sert tepki

”İsrail’le normalleşme” mesajları içeren televizyon dizilerine Hamas’tan tepki geldi. Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, MBC’deki “siyonistleştirilmiş dizilerin” Filistinlileri kötü göstermeyi, İsrail işgalini meşrulaştırmayı ve ümmetin bilincini yıkamayı amaçladığını ifade etti. Bu dizilerin hedeflerine ulaşamayacağını belirten Ebu Zuhri, “İsrail tanklarının yapamadığını bazı siyonistleşmiş Araplar da başaramayacak” ifadesini kullandı.