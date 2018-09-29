Dünya Rejime çağrı
ORTADOĞU

Rejime çağrı

Suriye'nin kuzeybatısında büyük bölümü Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve destekçilerine karşı 4 hafta önce başlayan gösteriler devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Esed rejimine çağrı: Tutuklu 500 bin kişiyi derhal serbest bırakın!
Esed rejimine çağrı: Tutuklu 500 bin kişiyi derhal serbest bırakın!

Kentin birçok bölgesinde yaklaşık yüz noktada yapılan gösterilere on binlerce sivil katıldı. Suriyeliler, Esed rejiminin cezaevlerinde alıkoyduğu 500 bin tutuklunun serbest bırakılmasını istedi. Cuma namazının ardından biraraya gelen göstericiler, 'Tutuklulara özgürlük', 'Tutuklular dosya değildir, davadır', 'Esed hapsindeki babamı istiyorum' yazan Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.

TEK SUÇLARI ESED'E KARŞI OLMAK

Mitinge katılanlardan Muhammed Vakkas, "Garantör ülkelerden ve kardeşimiz Türkiye hükümetinden tutukluların serbest bırakılması için üzerlerine düşeni yapmasını istiyoruz" derken Rami Kızze de "Bu gösterilerle kardeş Türk hükümetine ve Birleşmiş Milletler'e tutuklularla ilgili alınan kararları hayata geçirmeye davet mesajı veriyoruz" dedi. Kızze, rejimin olası operasyonuna karşı Türkiye’nin aldığı önleyici kararların takdir edici olduğunu, ekonomik hayatın canlandığını ve halkın rahat hissetmeye başladığını belirtti. Gösterilere katılan ve babası alıkonulmuş Muhammed Şavirdi ise, "Kardeşimiz Türkiye hükümetinden Esed rejiminin sürekli tehdit ettiği kimyasal silah saldırısından bizi korumak için gözlem noktalarının artırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. BM’nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya seslenen Şavirdi, "Esed cezaevinde alıkonulanlar suçtan dolayı tutuklanmadı. Onların tek suçları Esed'e karşı fikir beyan etmeleri" diye konuştu.

İdare Türkiye’de olmalı

İdlib’de idari işlerin Türkiye denetiminde olmasını isteyen Salah Kojo, "Esed’e karşı barışçıl gösterilere çıkan masum halk değil, savaş suçu işleyen Esed rejimi ile partnerleri parmaklıkların ardında olmalı" değerlendirmesini yaptı. Diğer gösterici Muhammed Ammuri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek Esed’in olası saldırısını durdurabildiği için mutlu olduklarını belirterek, 2011'de tutuklananların serbest bırakılması için gereken adımların atılması çağrısı yaptı. Garantör ülkelerin teknik heyetlerinin konu üzerinde görüşmeleri sürüyor. Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim, cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyuyor.

REKLAM

İsrail’in hesap verme vakti
DÜNYA
İsrail’in hesap verme vakti

İkinci Çekiç Güç
DÜNYA
İkinci Çekiç Güç

Atacağımız çok adım var

Atacağımız çok adım var

​ Erdoğan, tarihi Berlin ziyaretiyle yeni bir dönemi başlattı.
Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

Suriye'de 'Çekiç Güç' itirafı

​Suriye'nin doğusunda PKK devleti kurmak isteyen ABD'den ilginç itiraf geldi.
Çocukkatilleri: 7 şehit

Çocukkatilleri: 7 şehit

​İsrail, sivillere gerçek mermilerle ateş açtı.
Tatbikatlarsavaşı

Tatbikatlarsavaşı

​Avrupa ülkeleri ABD öncülüğünde Yunanistan ve Ege'de tatbikat yapacak.
Kudüssatılık değil!

Kudüssatılık değil!

Abbas'dan ABD ve ​İsrail'e karşı sert açıklamalar.
Hollandasonunda kabul etti

Hollandasonunda kabul etti

​Suriye PKK'sı PYD'yi desteklemeyeceklerini söyledi.
PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

PKK, ÖSO'yasızmak istiyor

Terör örgütü PKK, yeni strateji geliştirdi.
'Şimdi tarafını seçme zamanı'

'Şimdi tarafını seçme zamanı'

Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine makale yazdı.

F-35B savaş uçağı düştü

F-35B savaş uçağı düştü

Uçakla üsse 8 kilometre mesafe kala bağlantı kesildi.

Maicon'dan altın gol

Maicon'dan altın gol

​Galatasaray, zorlandığı maçta Erzurumspor'u stoperi 'Maicon'la yıktı.
'Almanya anlaşmaya uymuyor'

'Almanya anlaşmaya uymuyor'

Erdoğan, Almanya'yı terör konusunda uyardı.
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

G.Saray maçında Rıdvan Dilmen'i çıldırtan karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.