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Rekor çılgınlığı: Ağlama rekoru kırmaya çalışırken kör oldu

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da kırılan bir dünya rekoru büyük bir çılgınlığın fitilini ateşledi. İnsanlar akılalmaz rekor denemeleri yaparken Guinness Dünya Rekorları (GWR) durumu takip etmekte zorlanıyor.

13:55 . 18/07/2023 Salı
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Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da sıradışı dayanıklılık testleri ve rekor denemeleri büyük büyük bir çılgınlığa dönüştü.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da sıradışı dayanıklılık testleri ve rekor denemeleri büyük büyük bir çılgınlığa dönüştü.

Nijeryalı bir adam Guinness Dünya Rekoru kırmak için 7 gün boyunca ağlamaya çalışınca geçici olarak kör oldu. Bir hafta boyunca aralıksız ağlamaya çalışan Tembu Ebere isimli adam, şiddetli baş ağrısı, gözlerinde ve yüzünde şişlik yaşadığını belirterek 45 dakika boyunca kör olduğunu açıkladı.


Rekor denemesinden vazgeçmedi


Ebere BBC'den Nduka Orjinmo'ya verdiği demeçte, "Devam edebilmek için yeniden strateji belirlemek ve feryadımı azaltmak zorunda kaldım" dedi ve rekor denemesinden vazgeçmediğini vurgulayarak hıçkıra hıçkıra ağlamaya kararlı olduğunu açıkladı.


Ağlama rekoru kırmaya çalışan Tembu Ebere.

Bunun adı çılgınlık: İnanılmaz denemeler...


Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da sıradışı dayanıklılık testleri ve rekor denemeleri büyük büyük bir çılgınlığa dönüştü.


Son zamanlardaki tüm girişimleri takip etmek zor. Ancak bir adam rekor kırabilmek için 200 saat boyunca şarkı söyledi, bir kadın dışarı çıkmadan en uzun süre içeride kalan insan olduğunu iddia ediyor, John Obot isimli bir öğretmen ise 140 saatini bir edebiyat klasiğini yüksek sesle okuyarak geçirmeye çalışıyor.


Çılgınlığın fitilini ateşleyen başarı


Rekor çılgınlığı, Mayıs ayında Hilda Baci adlı bir şefin 'Nijerya mutfağını duyurmak' için 100 saat aralıksız Yemek pişirip rekor kırması ile patlak verdi.


Çılgın kalabalık 4 gün boyunca yağmur soğuk dinlemeden onu izlerken 26 yaşındaki Nijeryalı şef tam 100 saat boyunca yemek pişirip yeni bir rekora imza attı.


Ünlüler ve Nijerya'nın başkan yardımcısı Hilda Baci'yi ayakta alkışladı.


Rekor Kıran Nijeryalı şef Hilda Baci.

Guinness Dünya Rekorları isyan etti: Artık yeter


Nijerya'daki rekor çılgınlığı bir çığ gibi büyürken Guinness Dünya Rekorları (GWR) bile durumu takip etmekte zorluk çekiyor.


GWR yaptığı son açıklama ile Nijeryalıları sakin olmaya çağırdı. İnsanların bir Rekor Denemesi yapmadan önce başvuru yapmaları gerektiğini vurgulayan organizasyon bir kişinin iki farklı hamur kızartma rekor denemesi için sosyal medya hesabından da 'artık yeter' şeklinde bir tweet attı.



GWR'den gelen açıklama bazı Nijeryalıların 'ülkemizden bıktınız mı' diye tepkilerine neden olunca organizasyon geri adım attı ve dünyanın her yerinden başvuruları memnuniyetle karşılayacaklarını duyurdu.


Pandoranın kutusu açıldı


Görünen o ki Nijeryalı şef Hilda Baci'nin başarısı pandoranın kutusunu açtı ve daha uzun süre ülkeden gelen ilginç REKOR denemelerini duymaya devam edeceğiz.

#Afrika
#Ağlama Rekoru
#Guinness Dünya Rekorları
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