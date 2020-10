Riyad’da Türkiye’ye boykot çağrısı

Suudi Arabistan Ticaret Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan kendisine ait Twitter hesabından Türkiye’yi hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Ülkesinin önde gelen iş adamlarından da olan Al-Ajlan, Türk yapımı ürünlere boykot çağrısında bulundu. The New Arab internet sitesinin Reuters’ten aktardığı haberine göre Al-Ajlan hafta sonu paylaştığı mesajda, Suudi işadamları ve tüketicileri için Türk ürünlerini ve hizmetlerin boykot etmenin milli bir görev olduğunu savundu. Ajlan, “Türk yapımı her şeyi, ithal olsun, turizm ve yatırım olsun her Suudi şadamı ve tüketici için bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı. Reuters’in ulaştığı Suudi Arabistan hükümeti medya ofisi ise boykotun resmi bir politika olmadığını belirtti. Kurumdan, “Resmi makamlardan Türk mallarına yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır” açıklaması yapıldı.

