Dünya Rockefellerin torunu FETÖcü Enes Kantere maklube yaptı
AMERİKA

Rockefeller'in torunu FETÖ'cü Enes Kanter'e maklube yaptı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in ‘manevi oğlum’ olarak nitelendirdiği Enes Kanter, dünyayı sömürerek güç imparatorluğu kuran David Rockefeller’in torunu Ariana Rockefeller’in örgütle özdeşleşen ‘maklube’ isimli yemeği yaptığı görüntüleri paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Ariana Rockeffeller - Enes Kanter
Ariana Rockeffeller - Enes Kanter

Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok komplo teorisinin merkezinde olan Rockefeller ailesinin torunu Ariana Rockefeller'ın, bir süredir FETÖ mensubu Enes Kanter ile ilişkisi olduğu gündemdeydi.

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilişkiyi doğrulamıştı.

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Rockeffeller'in torunundan maklube

Gerçek ailesini reddeden ve FETÖ elebaşı Gülen’in oğlu olduğunu duyuran Kanter, örgüt üyeleriyle özdeşleşen maklubeyi, kız arkadaşının servis ettiği görüntüleri paylaştı.

David Rockefeller'ın torunu, FETÖ'cü Enes Kanter'le 'maklube' yaptı
OYNAT 00:34
David Rockefeller'ın torunu, FETÖ'cü Enes Kanter'le 'maklube' yaptı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' olarak nitelendirdiği Enes Kanter, dünyayı sömürerek güç imparatorluğu kuran David Rockefeller'in torunu Ariana Rockefeller'in örgütle özdeşleşen 'maklube' isimli yemeği yaptığı görüntüleri paylaştı.

Kanter paylaşımında, ‘Ariana Rockefeller’ın yaptığı ilk maklube’ ifadelerini kullandı.

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