Rockefeller'in torunu FETÖ'cü Enes Kanter'e maklube yaptı

Dünya ekonomisi ve siyasetine yön verdiği iddialarıyla pek çok komplo teorisinin merkezinde olan Rockefeller ailesinin torunu Ariana Rockefeller'ın, bir süredir FETÖ mensubu Enes Kanter ile ilişkisi olduğu gündemdeydi.

İkili, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ilişkiyi doğrulamıştı.

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Rockeffeller'in torunundan maklube

Gerçek ailesini reddeden ve FETÖ elebaşı Gülen’in oğlu olduğunu duyuran Kanter, örgüt üyeleriyle özdeşleşen maklubeyi, kız arkadaşının servis ettiği görüntüleri paylaştı.

Kanter paylaşımında, ‘Ariana Rockefeller’ın yaptığı ilk maklube’ ifadelerini kullandı.

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