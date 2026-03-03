Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rosatom’dan kritik uyarı: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında

Rosatom’dan kritik uyarı: İran'daki Buşehr Nükleer Santrali tehdit altında

15:213/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Buşehr Nükleer Santrali
Buşehr Nükleer Santrali

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali çevresinde patlama sesleri duyulduğunu ve tesisin risk altında olduğunu açıkladı. Likhachev, santraldeki reaktörün ya da yakıt depolarının zarar görmesi durumunda geniş bir alanın radyoaktif kirliliğe maruz kalabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Moskova'da İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nin durumuna ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tesis civarındaki askeri hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini vurgulayan Likhachev, "Santral için bir tehdit var, çünkü santralin fiziksel koruma hattından kilometrelerce uzakta patlamalar duyuluyor." dedi.

Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’ndeki reaktörün veya yakıt depolarının bütünlüğünün bozulması halinde geniş alanların kirlenebileceğini vurgulayarak, “Şu anda, yüklü parçacıkların atmosferik olaylarla birlikte hareketleri tamamen öngörülemez ve tüm bölge tehdit altında.” ifadesini kullandı.

⁠ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


#İran
#ROSATOM
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi