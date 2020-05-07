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Dünya Ruandadaki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 65e çıktı
AFRİKA

Ruanda'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 65'e çıktı

Ruanda'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ruanda'da sel felaketi
Ruanda'da sel felaketi

Ruanda Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, ülkenin Gakenke vilayetinde devam eden şiddetli yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu belirtildi.

Afette şimdiye kadar 65 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, halkın riskli bölgeleri terk etmesi istendi.

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5 köprü yıkıldı

Selin etkili olduğu 6 vilayette 5 köprünün yıkıldığı, 100'e yakın evin sular altında kaldığı bildirildi.

Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada da kuvvetli yağışların süreceği ve bölge sakinlerinin dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

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