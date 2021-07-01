Dünya Rumlar provokasyon peşinde
AVRUPA

Rumlar provokasyon peşinde

Rumlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yapacağı KKTC ziyaretini provoke etmek için harekete geçti. Maraş’ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin, Maraş sınırında yapılması planlanıyor. Bazı Rumlar ise ‘Maraş sahillerini işgal edelim’ çağrısı yapıyor. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Bu çok anlamsız. Geleceklerse gelsin, gezsinler denize girsinler” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Rumlar provokasyon peşinde
Fotoğraf: Arşiv

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz’da KKTC’ye gerçekleştireceği ziyareti provoke etmek için harekete geçti.

Rumlar, Erdoğan’ın olası Maraş ziyareti sırasında protesto gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Maraş’ın sözde Belediye Başkanı Simos Ioannou ile bazı vekillerin katılacağı gösterilerin Maraş sınırında yapılması planlanıyor. Bazı Rumlar ise gösteri için Maraş sahillerini işgal çağrısı yapıyor. Rum basınına konuşan Ioannou, “Erdoğan’a gösteri ile cevap vereceklerini” söyledi. 19 Temmuz gecesi başlayacak bir protesto gösterisi planladıklarını kaydeden Ioannou, protesto gösterisinin Derinya’da yapılacağını söyledi.

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HAYAL ALEMİNDE YAŞIYORLAR

  • Simos Ioannou’un açıklamalarına tepki gösteren Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Rumlar eğer birilerini protesto etmek istiyorsa, müzakere masalarında her şeye hayır diyen kendi yönetimlerini protesto etsin” dedi. Hasipoğlu, Rum yönetiminin hayal aleminde yaşadığını söyledi. Maraş’ın 47 yıldır kapalı olduğunu hatırlatan Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’ın açılması kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan destek verdi. Biz gerek Türkler gerek Rumlar, isteyen herkesin Maraş bölgesine gidebilmesine olanak sağladık. Bu çok anlamsız. Geleceklerse gelsin, gezsinler denize girsinler” dedi.

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YILLARDIR KAOS İSTİYORLAR

Bir bölümü şu an açık haldeki Maraş’ta diğer bölümü ise Rum tarafında bulunan Derinya, daha önce de Rumların provokasyonlarına sahne oldu. Geçtiğimiz yıl, Derinya Sınır Kapısı’nda toplanan Rumlar, havai fişekli eylem düzenlemiş, yaktıkları fişekleri Türk tarafına atmaya çalışmıştı.

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