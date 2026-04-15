Rusya Azerbaycan’a düşürülen AZAL uçağı için tazminat ödeyecek

Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının 2024’te Rus hava sahasında açılan ateş sonucu Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarına düşmesine ilişkin tazminat dahil tüm konularda anlaşmaya varıldı.

Bakanlıklar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Atılan adımlar, müttefiklik çerçevesinde karşılıklı faaliyetler kapsamında faydalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde tarafların ortak çabalarını ortaya koymaktadır. Eminiz ki, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygı, güven ve tarafların çıkarlarının gözetilmesi temelinde sürdürülebilir şekilde gelişmesi, bundan sonra da iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine ve iki ülke halklarının yararına iş birliğinin genişlemesine katkı sağlayacaktır. Uçak kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını trajediden etkilenen herkesle paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.