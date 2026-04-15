Rusya Azerbaycan’a düşürülen AZAL uçağı için tazminat ödeyecek

Rusya Azerbaycan’a düşürülen AZAL uçağı için tazminat ödeyecek

17:4815/04/2026, Çarşamba
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’de Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’de Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu.

Azerbaycan ve Rusya, 2024’te Rus hava sahasında açılan ateş sonucu Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağa ilişkin tazminat dahil tüm konularda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının 2024’te Rus hava sahasında açılan ateş sonucu Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarına düşmesine ilişkin tazminat dahil tüm konularda anlaşmaya varıldı.

Bakanlıklar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Atılan adımlar, müttefiklik çerçevesinde karşılıklı faaliyetler kapsamında faydalı iş birliğinin daha da geliştirilmesi yönünde tarafların ortak çabalarını ortaya koymaktadır. Eminiz ki, Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin karşılıklı saygı, güven ve tarafların çıkarlarının gözetilmesi temelinde sürdürülebilir şekilde gelişmesi, bundan sonra da iyi komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine ve iki ülke halklarının yararına iş birliğinin genişlemesine katkı sağlayacaktır. Uçak kazası sonucunda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına bir kez daha derin üzüntüyle başsağlığı diliyor, bu telafisi mümkün olmayan kaybın acısını trajediden etkilenen herkesle paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, 25 Aralık 2024’de Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Rotayı Kazakistan’a çeviren yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Uçakta 5’i mürettebat olmak üzere 67 kişiden 38’i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i arayarak olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür dilemişti.



