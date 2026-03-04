Yeni Şafak
Rusya: Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazırız

13:164/03/2026, Çarşamba
AA
Rusya'dan iki ülkeye petrol hamlesi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, talep etmeleri halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Rusya’nın talep olması halinde Çin ve Hindistan'a petrol sevkiyatını artırmaya hazır olup olmadığına yönelik bir soruyu yanıtlayan Novak, "Her zaman hazırız, petrolümüz talep görüyor. Satın alacaklarsa satarız." dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak

Washington ile Tahran arasında nükleer müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı doğrudan askeri operasyonlar bölgedeki gerilimi hızla tırmandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçmeye çalışan gemilerin hedef alınacağını duyurdu.

Hürmüz Boğazı, Çin ve Hindistan’ın petrol ithalatında önemli bir yer tutuyor.



