Rusya duyurdu: Stratejik bombardıman uçakları Japon Denizi üzerinde uçtu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait 2 adet Tu-95ms model stratejik bombardıman uçaklarının Japon Denizi'nin tarafsız alanı üzerindeki hava sahasında 10 saatten fazla uçuş yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, uçuşun hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam olarak uygun gerçekleştiğine dikkat çekilerek, "Uzun menzilli uçak mürettebatı düzenli olarak Arktik, Kuzey Atlantik, Karadeniz ve Baltık Denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları üzerinde uçuş yapıyor" bilgisi paylaşıldı.