Rusya Savunma Bakanı Şoygu Kuzey Kore’de

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen Rusya Savunma Bakanı, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı. Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in hedefindeki isim, Rus askerlerini teftiş ederken görülüyor.