Rusya son bir haftada Ukrayna'da 12 yerleşim birimini ele geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'akıl hocası' olarak bilinen Rus düşünür Aleksandr Dugin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı stratejik ve zeki bir lider olarak tanımladı. Dugin "Sayın Erdoğan'ın aşamayacağı bazı sınırlar olduğunu anlıyoruz ve tarafsız pozisyonunu koruyarak yaptığı şey için kendisine minnettarız. Kendisinin Rusya'ya ve bizim desteğimize güvendiğini düşünüyorum ve BRICS üyeliğine başvurma kararı çok zekice." dedi. NATO ile olan ilişkiye de değinen Dugin "Eğer Batı baskılarını sürdürecek ya da artıracak olursa, Türkiye'yi tamamen kaybedecek." ifadelerini kullandı.