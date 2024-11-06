Rusya, Türkiye ve Suriye ile planlanan üçlü toplantıdan neden vazgeçti? Lavrov ABD'yi işaret ederek açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsviçre'de yapılması planlanan Türkiye ve Suriye'nin normalleşme sürecine ilişkin toplantıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Lavrov, İsviçreli yetkililere, "Birlikte yapmak istediğimiz işleri ABD yaptırımları yüzünden bozuyorsunuz" diyerek sitem etti.
Rusya'nın dış politika stratejileri, uluslararası ilişkiler, küresel güvenlik meseleleri ve ekonomik gelişmeler üzerine tartışmaların yapıldığı Valdai Toplantısı Rusya'nın Soçi şehrinde düzenleniyor. Polyana 1389 otel kompleksinde düzenlenen etkinliğin bu yılki teması "Kalıcı Barış Hangi Temele Dayanır?" olarak belirlendi.
Küresel çapta katılımcıların, uluslararası meseleler üzerine görüş bildirdiği etkinliğin bugünkü kapalı oturumunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.
İsviçre ABD yaptırımlarına katıldı
İsviçreli bir yetkili, Lavrov'a İsviçre'de yapılması planlanan
"Suriye-Rusya-Türkiye Üçlü Zirvesi"
nin iptal edilmesini hatırlatarak, "Bizi de dışlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Lavrov, İsviçre'nin Rusya'ya karşı ABD yaptırımlarına katılma kararı aldığı gerekçesiyle toplantıyı İsviçre ile birlikte yapmaktan vazgeçtiklerini dile getirdi. Lavrov, sözünden cayan tarafın kendileri değil, İsviçre hükümeti olduğunun altını çizdi.
Suriye ile normalleşme sürecini Rusya başlattı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov; Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere bir toplantı daha yapmayı planladıklarını söylemişti. Lavrov, Erdoğan'ın da katıldığı Kazan’da yapılan BRICS toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın
"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bizim çağrımıza vereceği cevabın temini noktasında bir adım atması çağrımız oldu"
açıklaması ile ilgili
"Müzakere sürecinin hızla yeniden başlatılmasını aktif bir şekilde teşvik edeceğiz"
ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan'dan Suriye ile yakınlaşma sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Haziran 2024 tarihinde cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile "ailecek" görüşebileceklerini söylemişti. Erdoğan,
"Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok"
şeklinde konuşmuştu.
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