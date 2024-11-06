Rusya, Türkiye ve Suriye ile planlanan üçlü toplantıdan neden vazgeçti? Lavrov ABD'yi işaret ederek açıkladı

"Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Biliyorsunuz ailece görüşmeye varana kadar sayın Esed'le geçmişte nasıl yaptıksa yeniden yapmamamız için bir sebep yok"